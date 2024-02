Lee Jae Wook hẹn hò ca sĩ Karina

Hàn QuốcLee Jae Wook, diễn viên phim "Hoàn hồn", yêu người đẹp Karina của nhóm Aespa.

Ngày 27/2, trang Dispatch đăng các bức ảnh Lee Jae Wook, Karina đi chơi buổi tối, cho biết họ bén duyên sau khi dự Tuần thời trang Milan hồi tháng 1. Một nguồn tin nói hai người "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên". Khi về Hàn Quốc, Jae Wook, Karina luôn tận dụng thời gian để hẹn hò, thường gặp ở địa điểm gần nhà diễn viên.

Lee Jae Wook, Karina ngồi cạnh nhau khi xem show thời trang hồi tháng 1. Ảnh: Naver

Đại diện công ty quản lý của Lee Jae Wook xác nhận cặp sao tìm hiểu nhau. Phía Karina cũng phản hồi tương tự. Quản lý của hai nghệ sĩ mong khán giả tôn trọng đời tư, "đối xử dịu dàng" với họ.

Jae Wook 26 tuổi, hoạt động giải trí từ năm 2018 với vai trò diễn viên, người mẫu. Anh từng đóng các phim Search: WWW, The Battle of Jangsari, Extraordinary You, When The Weather Is Fine, Hoàn hồn.

Karina (Aespa) trình diễn "Next Level" Karina trình diễn "Next Level" cùng các thành viên Aespa trong chương trình âm nhạc MCountdown. Video: Mnet

Karina kém bạn trai hai tuổi, ra mắt tháng 11/2020, là gương mặt đại diện, nhảy chính, hát dẫn và trưởng nhóm nhạc Aespa. Người đẹp có lượng fan nhiều nhất trong nhóm. Từ khi ra mắt, Karina gây chú ý nhờ nhan sắc và thần thái. Theo Naver, ca sĩ được truyền thông, người hâm mộ nhận xét có gương mặt đẹp như đồ họa máy tính.

Như Anh (theo Dispatch)