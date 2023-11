Lee Dong Wook tận hưởng cuộc sống độc thân tuổi 42

Lee Dong Wook - nhiều lần vào top quý ông độc thân đắt giá xứ Hàn - nói quen với cuộc sống không ràng buộc, tận hưởng tuổi 42.

Theo MBN Star, tháng 11 có ý nghĩa đặc biệt với Lee Dong Wook. Anh kỷ niệm 24 năm gia nhập làng giải trí hôm 5/11, đón tuổi 42 một ngày sau đó. Dự án lãng mạn Single in Seoul (Độc thân ở Seoul) do anh đóng chính sẽ công chiếu các cụm rạp tại Hàn ngày 29/11. Gần một tháng qua, tài tử bận rộn với lịch trình phỏng vấn, quảng bá phim mới.

Trong cuộc trò chuyện với tờ DongA hôm 22/11, diễn viên nói muốn thay đổi hình tượng, tái xuất với thể loại tâm lý tình cảm, thay vì tác phẩm hành động, giả tưởng. Anh thích chủ đề phim Single in Seoul và thấy bản thân có nhiều nét tương đồng, đồng cảm nhân vật chính Park Young Ho - nhà văn điển trai, tài chính dư giả.

Sau tổn thương tình đầu thời đại học, Young Ho thích cảm giác ở một mình, tôn thờ chủ nghĩa không kết hôn. Trong quá trình ra mắt cuốn sách chủ đề độc thân, anh gặp gỡ Hyun Jin (Im Soo Jung đóng) - tổng biên tập một đơn vị xuất bản, ghét sự cô đơn, luôn khao khát yêu đương nhưng vấp nhiều sai lầm. Từ khác biệt tính cách, sở thích và mâu thuẫn quan điểm viết lách, họ dần phải lòng nhau.

Lee Dong Wook cho biết anh từng khá non nớt, vụng dại trong tình yêu thuở đôi mươi, cũng vấp sai lầm và xử sự chưa hợp lý. Khi có tình cảm với ai đó, anh thường theo đuổi trước, nhưng sau tuổi 40 dần lùi lại, kiểm soát bản thân, băn khoăn nhiều vấn đề.

"Tương tự nhân vật Young Ho, tôi đang tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất. Không biết có phải vì đã quen, tôi ngày càng cảm thấy thoải mái khi ở một mình, không ràng buộc", anh tiết lộ. Tài tử ăn trưa lúc 15h, ăn tối khoảng 21h, lên giường ngủ vào rạng sáng. Anh cho rằng lịch sinh hoạt thất thường này không phù hợp để ở bên ai đó.

Tuy nhiên, Lee Dong Wook khẳng định bản thân không cực đoan, "muốn độc thân hết đời" như nhân vật Young Ho. "Tôi nghĩ mình chưa đủ chín chắn để thực hiện nghĩa vụ người đàn ông của gia đình, nhưng vẫn muốn kết hôn và thật tuyệt khi có con. Tôi tin một ngày nào đó, mối quan hệ tốt đẹp sẽ đến với mình", anh nói với tờ Ilyo, hôm 23/11.

Tạo hình của Lee Dong Wook trong phim "Single in Seoul ". Ảnh: Kingkong by Starship

24 năm trong nghề, Lee Dong Wook chưa từng dính scandal, luôn kín tiếng đời tư. Anh chỉ một lần công khai hẹn hò ca sĩ, diễn viên Suzy năm 2018, nhưng chia tay sau bốn tháng vì lịch trình bận rộn.

Năm 2018, anh được bình chọn "Người đàn ông của năm". Gần 15 năm qua, tài từ luôn nằm trong top quý ông độc thân đắt giá Hàn Quốc. Theo News 1, nhiều đồng nghiệp đánh giá tài tử lịch thiệp, thân thiện, hài hước. Trên phim trường, anh thường chọc cười đoàn phim, mời nhân viên đồ ăn, thức uống.

Trên GQ Korea, Dong Wook từng nói anh luôn cố gắng cân bằng cuộc sống, không để bản thân mắc bệnh ngôi sao hay chạy theo danh vọng, tiền tài. Thi thoảng có thời gian, anh về nhà ăn cơm cùng gia đình, chơi với các cháu. Lúc mắc sai lầm, anh vẫn bị người thân la mắng. Khi không đi quay phim, anh thích du lịch, khám phá thế giới.

Lee Dong Wook tự nhận bản thân "nghiện" xem bóng đá, tennis, bóng rổ và nhiều môn khác. Do đó, tài tử chi khá nhiều tiền đăng ký các kênh thể thao OTT, xem bất cứ thứ gì mình muốn. Anh xem đó là cách tận hưởng cuộc sống.

Nhiều chuyên trang giải trí Hàn Quốc từng tiết lộ Lee Dong Wook vững tài chính, có nhiều bất động sản ở Seoul, Hàn Quốc, không cần đóng phim cũng có thể sống thoải mái đến tuổi 80. Tuy nhiên, tài tử nói yêu nghề, muốn sống hết mình với số phận từng nhân vật.

Cuối năm nay đến hết năm sau, anh tiếp tục bận rộn với loạt dự án. Tác phẩm truyền hình The Good Man do anh đóng chính dự kiến lên sóng tháng 2/2024. Series A Shop for Killers khởi động tháng 3 năm sau. Ngoài ra, tài tử có màn xuất hiện đặc biệt trong phim điện ảnh Harbin.

Lee Dong Wook phong độ ở tuổi 42. Ảnh: Kingkong by Starship

Lee Dong Wook sinh năm 1981 tại Seoul (Hàn Quốc), trong một gia đình khá giả, bố mẹ đều là viên chức nhà nước. Anh gia nhập làng giải trí từ năm 1999 sau khi chiến thắng cuộc thi người mẫu V-Ness. Anh từng đến Việt Nam quay phim Cô dâu Hà Nội (2005). Các phim nổi bật của tài tử gồm: Em họ bất đắc dĩ (My Girl), Scent of a Woman, Ông hoàng khách sạn, Bong bóng tình yêu, Yêu tinh, Sự sống, Bạn trai tôi là hồ ly...

