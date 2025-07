Lee Byung Hun - tài năng xóa nhòa tai tiếng

Tài tử Lee Byung Hun có loạt scandal chấn động làng giải trí Hàn, nhưng nỗ lực vươn ra Hollywood nhờ khả năng đóng nhiều dạng nhân vật.

Qua ba mùa Squid Game, tài tử nổi bật trong vai "trùm cuối" Front Man - kẻ đứng sau trò chơi chết chóc. Hollywood Reporter nhận xét vai diễn là một trong những điểm sáng trong sự nghiệp của Lee Byung Hun. Anh khẳng định vị thế toàn cầu với phong cách diễn xuất ít lời thoại nhưng giàu nội lực. Nhân vật Front Man trở thành hình ảnh ám ảnh gắn liền không khí u ám của loạt phim.

Trailer 'Squid Game 3' Trailer "Squid Game" mùa ba, Lee Byung Hun xuất hiện từ giây thứ 28. Video: Netflix

Là một trong những biểu tượng hàng đầu điện ảnh Hàn Quốc, Lee Byung Hun có sự nghiệp trải dài gần 35 năm. Theo trang MK, diễn xuất của anh luôn được giới chuyên môn đánh giá cao. Tài tử có khả năng thay đổi sắc thái biểu cảm và bầu không khí chỉ bằng ánh mắt, thể hiện thoại một cách tự nhiên, thuyết phục khán giả.

Năm 1991, sau khi vượt qua vòng tuyển chọn tài năng của đài KBS, anh ra mắt trong phim truyền hình Asphalt My Hometown. Thập niên 2000-2010, tài tử "phủ sóng" màn ảnh châu Á, đoạt nhiều giải thưởng. Trong Joint Security Area (2000) của đạo diễn Park Chan Wook, Byun Hun hoàn thành tốt vai người lính Hàn Quốc, biết cách khai thác tâm lý trong nhiều tình tiết gay cấn. Tác phẩm là Phim xuất sắc tại Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh, còn Lee Byung Hun nhận giải Nam chính xuất sắc tại Giải thưởng Phê bình phim Busan (BCFA).

Vai Kim In Ha trong Ván bài định mệnh (2003) giúp anh nhận giải Daesang tại SBS Drama Awards và Nam chính xuất sắc. Lee Byung Hun lột tả sự phức tạp của nhân vật In Ha: lạnh lùng, quyết đoán nhưng chất chứa nhiều tổn thương. Theo Hankyung, diễn xuất của anh là yếu tố quan trọng để tác phẩm trở thành một trong những hiện tượng truyền hình năm đó.

Trong năm 2009, anh tham gia I Come with the Rain của đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng. Cuối năm đó, anh trở lại truyền hình với Mật danh Iris, vào vai chàng điệp viên Kim Huyn Jun đấu tranh giữa sự sinh tồn, tình bạn, tình yêu lứa đôi và tình yêu đất nước. Phim trở thành hiện tượng toàn châu Á, tài tử nhận Daesang tại KBS Drama Awards và tiếp tục giành Baeksang Nam chính xuất sắc.

Năm 2008, Byung Hun lần đầu tiên đóng phản diện trong The Good, the Bad, the Weird (Thiện, ác, quái). Tác phẩm trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes, đưa anh đến thị trường Hollywood với vai Storm Shadow trong G.I. Joe: The Rise of Cobra. Theo News1, việc nghệ sĩ góp mặt trong các phim Hollywood là bước đi tiên phong để làn sóng Hallyu vươn ra thị trường phương Tây.

Nhạc phim 'Mật danh Iris' Lee Byung Hun và Kim Tae Hee trong phim "Mật danh Iris" (2009). Video: KBS

Phía sau hào quang là con đường không phẳng lặng. Lee Byung Hun nhiều lần bị chỉ trích gay gắt vì vướng scandal ngoại tình, lộ video nhạy cảm, bị tình trẻ tống tiền. Năm 2014, người mẫu Lee Ji Yeon - một trong hai người tống tiền Lee Byung Hun - cho biết cô và nam diễn viên từng bí mật hẹn hò khoảng ba tháng. Khi bị bất ngờ chia tay, Ji Yeon tức giận và lên kế hoạch trả đũa.

Thời điểm đó, Lee Byung Hun cưới vợ - diễn viên Lee Min Jung - được một năm. Vợ anh không phản hồi nhiều về sự việc mà ra nước ngoài nghỉ ngơi. Scandal xảy ra khi Min Jung mang thai con đầu lòng. Giữa làn sóng chỉ trích chồng, cô chuyển về sống cùng bố mẹ tại khu Gangnam, còn Byung Hun chủ động tìm đến gia đình vợ xin lỗi. Cuối cùng, Lee Min Jung chọn tha thứ. Tháng 3/2015, hai người đón con đầu lòng. Tháng 12/2023, cô sinh con gái thứ hai. Theo Nate, cặp sao mua một căn nhà tại Los Angeles (Mỹ) với giá khoảng 2,7 tỷ won (khoảng 1,9 triệu USD) vào năm 2019, thường tới đây trong các kỳ nghỉ hoặc khi có lịch trình làm việc tại Hollywood.

Sau ồn ào ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp, anh quay lại màn ảnh với nhiều vai diễn ám ảnh người xem như tên gangster lạnh lùng nhưng cô độc trong Ông trùm (2016), chính trị gia tham vọng ở Người kế nhiệm (2020). Làm việc ở Hàn lẫn quốc tế tạo cơ hội để nghệ sĩ tích lũy kinh nghiệm, làm tăng chiều sâu cho nhân vật.

Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter đầu tháng 7, Byung Hun cho biết mọi trải nghiệm trong cuộc sống, dù vui hay buồn, đều trở thành chất liệu hỗ trợ quá trình hóa thân.

Tài tử nói: "Có những khoảnh khắc trong đời, tôi tự hỏi về sự mất mát của tình người, điều đó thực sự khiến tôi đau lòng. Dù khó gọi tên những khái niệm đó, tôi biết mình đã trải qua những cuộc giằng xé nội tâm như vậy. Những cảm xúc mà tôi tích lũy trong cuộc sống là yếu tố định hình cách tiếp cận nhân vật này".

Lee Byung Hun trong phim "Squid Game". Ảnh: Netflix

Sắp tới, anh góp mặt trong I Can't Help It của đạo diễn Park Chan Wook, đóng cùng minh tinh Son Ye Jin. Nội dung về nhân viên văn phòng Yoo Man Su bất ngờ bị sa thải sau 25 năm làm việc. Nhân vật làm mọi cách để lấy lại vị trí cũ, đồng thời bảo vệ gia đình trước những mối nguy hiểm bên ngoài.

Ngoài diễn xuất, nghệ sĩ còn điều hành BH Entertainment - công ty chủ quản của nhiều ngôi sao hàng đầu như Han Ga In, Han Hyo Joo, Han Ji Min, Park Bo Young, Lee Jin Wook, Ahn So Hee, Kim Go Eun. Anh thường tổ chức các chuyến đi chơi cho nghệ sĩ, nhân viên công ty gắn kết tình đồng nghiệp, trong đó có chuyến nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng (Việt Nam) năm 2023.

Quế Chi (theo Hollywood Reporter, Hankyung, MK)