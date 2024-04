Lebanon rúng động vì quan chức chống Hezbollah bị hạ sát

Nhóm tay súng Syria sát hại quan chức chống Hezbollah tại Lebanon, châm ngòi cáo buộc đây là vụ "trừ khử chính trị" làm rúng động đất nước.

Quân đội Lebanon ngày 8/4 xác nhận Pascal Sleiman, quan chức địa phương ở vùng Jbeil, phía bắc thủ đô Beirut, đã bị một băng đảng tội phạm đến từ Syria bắt cóc và sát hại. Lực lượng an ninh đã truy bắt phần lớn thành viên băng đảng này, đồng thời liên lạc với Damascus phối hợp đưa thi thể ông Sleiman về nước.

Theo đài MTV Lebanon, 4 tay súng đã bắt cóc ông Sleiman hôm 7/4 trên đoạn đường giữa hai thị trấn Maifouq và Lehfed. Điện thoại di động của Sleiman được phát hiện bên vệ đường.

Các tay súng bị bắt khai nhận với Tổng cục Tình báo Quân đội Lebanon rằng nhóm muốn cướp xe của Sleiman, nhưng cuối cùng đã giết ông rồi đưa xác nạn nhân sang Syria. Quân đội Lebanon đang tiếp tục điều tra động cơ vụ sát hại Sleiman.

Vụ bắt cóc, giết người làm rúng động chính trường và dư luận, vì Sleiman là thành viên Lực lượng Lebanon (LF), đảng Công giáo có lập trường chống lại Hezbollah, tổ chức chính trị, vũ trang đang có ảnh hưởng rất lớn ở Lebanon. LF thường xuyên cáo buộc Hezbollah đang đẩy đất nước vào xung đột với Israel.

Pascal Sleiman, quan chức địa phương ở vùng Jbeil phía bắc thủ đô Beirut, thuộc đảng Lực lượng Lebanon. Ảnh: LF

Cái chết của Sleiman khiến những người ủng hộ ông và thành viên đảng LF phẫn nộ, với hàng trăm người xuống đường chặn xe biểu tình tại Jbeil.

LF cho rằng vụ án mạng là "đòn trừ khử chính trị" và kêu gọi chính phủ điều tra. Tổ chức này bình luận hành động sát hại Sleiman "cũng là sát hại mọi công dân Lebanon đang khao khát tự do và được sống trong hòa bình, sống cho gia đình và tương lai bản thân".

"Nếu có ai nghĩ rằng hành động này sẽ khiến chúng tôi sợ hãi và không dám làm gì, không dám tiếp tục sự nghiệp khôi phục nhà nước thực chất vì an toàn và an ninh cho nhân dân, họ đã nhầm to", LF nhấn mạnh trong thông cáo ngày 8/4.

Lực lượng an ninh Lebanon bảo vệ khu vực trung tâm thủ đô Beirut vào tháng 10/2023. Ảnh: AFP

LF đang giữ 19 ghế trong số 128 ghế nghị viện Lebanon, là đảng có số nghị sĩ đông nhất trong các phe phái chính trị. Tổ chức này có xuất phát điểm là lực lượng dân quân theo Công giáo, tham gia nhiều cuộc chiến trong giai đoạn 1976-1990, trong đó có cuộc chiến với Syria năm 1988-1990.

Vụ án khiến giới quan sát lo ngại xung đột phe phái bùng phát trở lại ở Lebanon, khi chính trường nước này đang chìm trong rối loạn giữa nguy cơ bùng phát xung đột với Israel. Tổ chức Hezbollah trong 6 tháng qua liên tục tập kích các mục tiêu ở biên giới phía bắc Israel nhằm bày tỏ ủng hộ đồng minh Hamas tại Dải Gaza. Giới chức Israel đã tuyên bố nước này "sẵn sàng cho chiến tranh" ở biên giới Lebanon.

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah lập tức tìm cách giảm căng thẳng, tuyên bố tổ chức của mình không liên quan đến vụ sát hại Sleiman và cáo buộc thế lực khác đang âm mưu châm ngòi xung đột giữa các phe phái chính trị tại Lebanon.

Thủ tướng Najib Mikati cũng công khai lên án vụ sát hại Sleiman. Ông kêu gọi các bên liên quan "kiềm chế, khôn ngoan và không hành động theo cảm xúc" khi chưa có kết luận điều tra chính thức.

Thanh Danh (Theo AFP, Jerusalem Post)