Lễ vía Ngọc hoàng của gia đình người Hoa ở TP HCM

Từ tối mùng 8 Tết (24/2), bà Diệp Tú Huê, 72 tuổi, bày biện các đồ lễ vía Ngọc hoàng tại cửa hàng của gia đình trên đường Nguyễn Trãi.

Vía Ngọc hoàng (còn gọi là vía trời) diễn ra mùng 9 Tết là lễ quan trọng của cộng đồng người Hoa ở TP HCM. Theo quan niệm dân gian "Mùng 9 vía trời mùng 10 vía đất", tức mùng 9 là cúng ngày sinh Ngọc hoàng, còn mùng 10 là cúng thổ địa.

Nhiều gia đình người Hoa chọn cúng từ đêm mùng 8 (khoảng 23h-1h), là thời điểm “cửa trời mở”, lời khấn dễ được chứng giám. "Đây là dịp tạ ơn trời đất đã che chở năm cũ và cầu bình an, tài lộc cho năm mới", bà Huê cho biết.