Lê Tuấn Minh thắng Carlsen nhờ nước thí xe

Kỳ thủ số ba Việt Nam, Lê Tuấn Minh thí xe, để hạ số một thế giới Magnus Carlsen tại giải cờ chớp trực tuyến Titled Tuesday.

Lê Tuấn Minh thắng 10, hòa một trong 11 ván tại giải. Bại tướng của anh có những Đại kiện tướng như Viktor Bologan, Carlsen, Javokhir Sindarov, Parham Maghsoodloo, Alexander Grischuk, Axel Bachmann và Jeffery Xiong. Anh chỉ rơi điểm một ván gặp Arjun Erigaisi.

Tình huống thí xe của Lê Tuấn Minh trước Carlsen. Ảnh: chụp màn hình

Với 10,5 trên 11 điểm tối đa, Tuấn Minh thắng giải tuần này. Đứng sau anh là nhóm năm kỳ thủ cùng được 9 điểm, trong đó có Maghsoodloo hay Dmitry Andreikin.

Carlsen chỉ đứng thứ bảy với 8,5 điểm. Ngoài ván thua Tuấn Minh ở vòng năm, anh còn thất bại trước Maghsoodloo ở vòng áp chót, và bị Alexey Sarana cầm hòa.

Trong ván thắng Carlsen, Tuấn Minh cầm quân đen, thí xe ở nước 29 để tấn công thành. Kỳ thủ số một thế giới chấp nhận đòn thí, lấy hậu bắt xe. Nhưng sau đó, kỳ thủ số ba Việt Nam dùng hậu, hai mã và tốt tấn công thành, dọa chiếu hết. Carlsen đưa hậu về hỗ trợ phòng ngự nhưng đã quá muộn. Kỳ thủ Na Uy buộc phải mất hậu, nếu không muốn bị chiếu hết. Vì thế, anh xin thua ở nước 43.

Diễn biến ván thắng của Lê Tuấn Minh (quân đen) trước Carlsen (trắng).

Đây là lần thứ chín Tuấn Minh thắng một giải Titled Tuesday, kể từ ngày 20/10/2020. Kỷ lục tại giải thuộc về kỳ thủ số hai thế giới Hikaru Nakamura, với 90 danh hiệu cùng thời. Carlsen chỉ đứng thứ hai với 37 danh hiệu. Nhưng riêng năm nay, khi kỳ thủ số một thế giới tham gia nhiều giải hơn, anh đã đoạt 12 danh hiệu Titled Tuesday, hơn 5 giải so với Nakamura.

Lê Tuấn Minh 29 tuổi, là kỳ thủ số ba Việt Nam với Elo cờ tiêu chuẩn 2.598, sau Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Anh chỉ đang đứng thứ 166 thế giới, nhưng được đánh giá cao ở cờ chớp trực tuyến. Tuấn Minh dành nhiều thời gian thi đấu và stream trực tuyến, bằng tiếng Anh.

Titled Tuesday là giải cờ chớp trực tuyến diễn ra hai lần mỗi tuần, vào thứ Ba, quy tụ hàng trăm kỳ thủ mỗi giải, với điều kiện có danh hiệu kiện tướng trở lên. Giải Tuấn Minh vừa thắng quy tụ 433 kỳ thủ, trong đó có hơn 100 Đại kiện tướng.

