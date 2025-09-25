Lê Tư tiễn biệt diễn viên TVB Lê Tuyên

Minh tinh Hong Kong Lê Tư đưa tiễn bà Lê Tuyên, đồng nghiệp cũng là cô ruột của cô.

Theo HK01, ngày 24/9, Lê Tư và em trai - Lê Anh - dự tang lễ bà Lê Tuyên, động viên chồng và các con của bà. Nghệ sĩ qua đời hôm 28/8, thọ 94 tuổi.

Lễ viếng nghệ sĩ Lê Tuyên. Ảnh: HK01

Lê Tư viết trên trang cá nhân: "Nụ cười và sự ấm áp của cô luôn ở trong tim con, con sẽ luôn nhớ về cô". Bà Lê Tuyên sinh năm 1931, cha là Lê Dân Vĩ, được mệnh danh "Cha đẻ điện ảnh Hong Kong". Ông thành lập công ty điện ảnh đầu tiên tại đây, sản xuất phim và đào tạo diễn viên. Gia tộc bà Lê Tuyên nhiều người theo lĩnh vực phim ảnh, trong đó Lê Tư là cháu ruột của nghệ sĩ, hai người từng là đồng nghiệp ở đài TVB.

Lê Tuyên đóng phim từ cuối thập niên 1940, tham gia hàng trăm tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Thập niên 1970, bà đóng Đại địa ân tình, Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp, Trần Chân.

Ông Cao Hoành, chồng của bà Lê Tuyên tại tang lễ. Ảnh: St Headline

Từ thập niên 1980, Lê Tuyên góp mặt trong loạt tác phẩm của đài TVB như Đại thời đại, Độc tí đao khách, Hồ sơ trinh sát, Đao mã đán, Nghĩa nặng tình thâm, Thiên Long Bát Bộ 1997 (vai Tiêu thái hậu), Lộc đỉnh ký 1998 (vai Trịnh lão phu nhân), Thử thách nghiệt ngã, Mẹ chồng khó tính, Thi công kỳ án. Tác phẩm cuối cùng của bà là Only You (2011).

Theo Zaobao, bà Lê Tuyên chủ yếu đóng vai phụ song các hình tượng nhân vật lưu dấu ấn sâu sắc với nhiều fan. Nghệ sĩ biến hóa ở cả vai thiện - ác, nghèo khổ - giàu sang.

Năm 2023, bà nhận danh hiệu Cống hiến kiệt xuất do Hiệp hội biểu diễn Hong Kong trao tặng, bấy giờ nghệ sĩ không thể trực tiếp tới nhận giải do phải ngồi xe đẩy, đi lại không tiện. Bà kết hôn với mối tình đầu - ông Cao Hoành - năm 1951, vợ chồng có ba con.

Diễn viên TVB Lê Tuyên trên màn ảnh Diễn viên Lê Tuyên trên màn ảnh Hong Kong. Video: Bilibili

Như Anh (theo HK01)