Lê Tư cổ vũ Trương Bá Chi

Minh tinh Hong Kong Lê Tư tới phim trường khích lệ Trương Bá Chi hóa thân Triệu Mẫn "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" - vai diễn nổi tiếng của cô.

Theo Sohu, Bá Chi hiện ghi hình show thực tế Nhất lộ phồn hoa tại trường quay ở Chiết Giang, Trung Quốc. Ở một tập chương trình, cô hóa trang Triệu Mẫn trong phim kiếm hiệp, tạo hình tương tự Lê Tư ở phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2001.

Lê Tư xem Trương Bá Chi đóng Triệu Mẫn Lê Tư, 54 tuổi tái ngộ Trương Bá Chi, 45 tuổi. Video: Weibo

Biết tin Trương Bá Chi tái diễn nhân vật ở show thực tế, Lê Tư tới thăm, cổ vũ đồng nghiệp. Cô đăng trên trang cá nhân video gặp bạn thân và viết: "Nhờ em mà Triệu Mẫn cuốn hút hơn, luôn ủng hộ em".

Trương Bá Chi cho biết thân thiết với Lê Tư hơn 20 năm qua, cô cũng thân thuộc với cha mẹ và em trai của Lê Tư. Mỗi lần gặp, đàn chị thường tặng Trương Bá Chi nhiều đồ ăn ngon. Thời trẻ, Bá Chi từng nói: "Tôi thừa nhận trên đời này chỉ có Lê Tư đẹp hơn tôi".

Lê Tư (trái) và Bá Chi. Ảnh: Iqiyi

Nhất lộ phồn hoa do nền tảng video Iqiyi thực hiện, khách mời là những nghệ sĩ nữ có trải nghiệm cuộc sống phong phú. Họ cùng du lịch, nói về công việc, các vấn đề trong cuộc sống. Chương trình năm nay còn có sự tham gia của Lưu Hiểu Khánh, Lưu Gia Linh.

'Ỷ Thiên Đồ Long Ký' - đóa hồng trong sự nghiệp của Lê Tư Lê Tư đóng Triệu Mẫn ở "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" của TVB năm 2001. Video: TVB

Những năm gần đây Trương Bá Chi không đóng phim, thường tham gia show truyền hình, dự sự kiện, quảng cáo cho các thương hiệu thời trang. Còn Lê Tư giải nghệ từ năm 2008, sau đó kết hôn với doanh nhân Mã Đình Cường, sinh ba con gái. Hiện cô quản lý chuỗi thẩm mỹ viện. Theo HK01, gia đình diễn viên sống trong căn nhà trị giá 1,1 tỷ HKD (141,6 triệu USD). Người đẹp thường cùng ba con gái bơi, tập yoga tại nhà.

Lê Tư nổi danh tại nhiều quốc gia châu Á thập niên 1990, 2000 nhờ loạt phim Thâm cung nội chiến, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Người trong giang hồ, Châu quang bảo khí. Vai Triệu Mẫn của minh tinh lưu dấu ấn với nhiều khán giả, trang The Paper đánh giá người đẹp thể hiện xuất thần nhân vật trong khi hàng chục nghìn khán giả đồng tình câu "Sau Lê Tư, không còn ai đóng Triệu Mẫn hay hơn". Nhà phê bình phim Từ Xuân Vỹ nhận xét tạo hình, gương mặt, thần thái của diễn viên như một đóa hồng, đến nay vẫn tươi mới và sống động.

Như Anh (theo Sohu)