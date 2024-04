Lễ tri ân những hùng binh Hoàng Sa

Bàn cúng gồm bài vị những phu binh đã gặp nạn ở Hoàng Sa, chiếc thuyền câu mô hình và hình nhân thế mạng, cùng lễ vật như thịt heo, gà, rượu...

TS Nguyễn Đăng Vũ, nguyên giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, giải thích: Khao là khao quân, còn lề nghĩa là lệ. Khao lề nghĩa là lễ khao quân được tổ chức theo lệ.

Trước đây, lễ khao quân được tổ chức trước khi Đội hùng binh Hoàng Sa ra khơi theo lệnh vua ban. Đội hùng binh được Chúa Nguyễn lập vào cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17 kéo dài đến trước khi thực dân Pháp xâm lược. Mỗi chuyến ra khơi có 70 người của làng An Vĩnh và An Hải ở huyện Bình Sơn và đảo Lý Sơn. Đến đầu thế kỷ 19 trở về sau, đội Hoàng Sa chủ yếu là người An Vĩnh trên đảo Lý Sơn.