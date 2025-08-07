Lễ trao sổ đỏ đợt 5 củng cố tính pháp lý của Cẩm Khê Central Park

Phú ThọChủ đầu tư dự án Cẩm Khê Central Park tổ chức lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 5 cho cư dân, đồng thời thông báo chính sách bán hàng ưu đãi, ngày 26/7.

Sự kiện diễn ra tại văn phòng bán hàng dự án Cẩm Khê Central Park (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) với sự tham gia của đại diện chủ đầu tư - Công ty cổ phần Tuấn Huy Phú Thọ, đối tác phân phối chiến lược CEN Bắc Ninh cùng các khách hàng và cư dân.

Chủ đầu tư cho biết, sau 5 đợt trao sổ đỏ, hàng trăm khách hàng đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qua đó, củng cố niềm tin vào năng lực triển khai của đơn vị cũng như pháp lý minh bạch của dự án.

Khách hàng và nhà đầu tư tại lễ bàn giao sổ đỏ dự án Cẩm Khê Central Park ngày 27/6. Ảnh: Tuấn Huy Phú Thọ

Theo đại diện CEN Bắc Ninh, Cẩm Khê Central Park đang từng bước hình thành khu đô thị văn minh, hiện đại ngay tại trung tâm thị trấn. Dự án không chỉ được đầu tư hạ tầng bài bản, pháp lý minh bạch mà còn chú trọng chăm sóc khách hàng thông qua các sự kiện gắn kết cộng đồng.

Bên cạnh lễ trao sổ, chương trình quay số may mắn với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng cũng thu hút sự quan tâm lớn. Nhiều khách hàng may mắn nhận được các giải thưởng tiền mặt từ 50 đến 150 triệu đồng.

Anh Lại Ngọc Đạo, cư dân địa phương, chia sẻ sau khi trúng giải: "Là người theo dõi dự án từ đầu, tôi ấn tượng với tốc độ triển khai và hoàn thiện pháp lý. Việc được nhận sổ đỏ và tham quan không gian sống tương lai khiến tôi thêm yên tâm vào quyết định đầu tư".

Đại diện đơn vị phân phối trao quà và phần thưởng cho khách hàng. Ảnh: Tuấn Huy Phú Thọ

Tại sự kiện, chủ đầu tư tiếp tục công bố bảng hàng đợt 4 với 31 sản phẩm giới hạn gồm biệt thự, shophouse và đất nền kèm chính sách ưu đãi tài chính. Cụ thể, khách hàng được hỗ trợ 200 triệu đồng với biệt thự, 100 triệu đồng với shophouse và 50 triệu đồng với đất nền. Khách hàng có giao dịch trước ngày 15/8 sẽ tham gia vòng quay may mắn với các phần quà giá trị.

Theo Tuấn Huy Phú thọ, giỏ hàng mới, đặc biệt các căn shophouse vị trí trung tâm, được đánh giá cao nhờ khả năng khai thác kinh doanh và tiềm năng sinh lời dài hạn. Mỗi căn được tặng kèm gói quà và hỗ trợ lên đến 500 triệu đồng, áp dụng trong thời gian nhất định.

Phối cảnh sản phẩm shophouse tại dự án. Ảnh: Tuấn Huy Phú Thọ

Cẩm Khê Central Park được định vị là khu đô thị kiểu mẫu tại khu vực Tây Bắc. "Trong bối cảnh thị trường bất động sản hướng tới giá trị thực, Cẩm Khê Central Park hội tụ các yếu tố: pháp lý minh bạch, vị trí trung tâm, quy hoạch đồng bộ sẽ là điểm sáng về lựa chọn cho cả người mua ở lẫn nhà đầu tư", đại diện chủ đầu tư nói thêm.

Song Anh