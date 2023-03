Lễ trao giải đầu tiên cho cộng đồng tiếp thị liên kết

LazAffiliates Award 2023 - tôn vinh các đối tác tiếp thị liên kết có nhiều đóng góp cho người dùng, doanh nghiệp thương mại điện tử diễn ra vào ngày 31/3.

Lần đầu tiên, Lazada tổ chức LazAffiliates Award 2023 - Where the luminaries shine nhằm tri ân những đóng góp của cá nhân, trang cộng đồng và doanh nghiệp đối tác trong chương trình LazAffiliates. Sự kiện có sự góp mặt của hơn 350 khách mời, bao gồm nhóm "người có sức ảnh hưởng" (KOLs, KOCs), nhà sáng lập kênh cộng đồng, doanh nghiệp thuộc mạng lưới tiếp thị liên kết và đại diện thương hiệu, nhà bán hàng trên Lazada.

Lễ trao giải LazAffiliates Award 2023 diễn ra vào 31/3 với 11 giải thưởng dành cho các đối tác tiếp thị liên kết của Lazada. Ảnh: Lazada Việt Nam

LazAffilliates Award 2023 dự kiến trao 11 giải thưởng trong 5 hạng mục chính, gồm: Nội dung sáng tạo 2022; Công nghệ đột phá 2022; Chiến thần doanh số 2022; KOL có sức ảnh hưởng nhất 2022; Chuyên gia review các lĩnh vực làm đẹp, công nghệ, thời trang, nhà cửa đời sống; Cộng đồng, doanh nghiệp, KOLs bứt phá 2022... Hiện số ứng viên có cơ hội đoạt giải lên tới 96 cá nhân và doanh nghiệp. Trong đó, giải thưởng đặc biệt "Đại sứ LazAffiliates 2023" sẽ được trao cho đối tác có đóng góp tích cực và nổi bật nhất năm 2022.

Khi thương mại điện tử bùng nổ, chương trình tiếp thị liên kết đã và đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng, góp phần đưa các sàn tiếp cận và thu hút nhiều khách hàng tiềm năng. Nhờ chính sách hấp dẫn, quy trình đăng ký đơn giản, Lazada hút nhiều đối tác tiếp thị liên kết, từ KOLs, KOC đến các nhà sáng lập kênh cộng đồng và doanh nghiệp B2B (Business to Business).

Với hàng triệu sản phẩm từ đa dạng ngành hàng, nhiều chương trình ưu đãi, Lazada được xem là "mảnh đất" tiềm năng để đối tác LazAffiliates phát triển công việc. Họ có thể livestream trên LazLive, kiếm hoa hồng nhờ chia sẻ kinh nghiệm mua sắm hay tham gia tư vấn những phương pháp làm đẹp tại LazBeauty và thời trang tại LazLook.

Từ đó, họ có thể xây dựng thương hiệu cá nhân, tạo dựng niềm tin cho người dùng và thiết lập mối quan hệ với thương hiệu, nhà bán hàng trên Lazada.

Các đối tác LazAffiliates có thể phát triển công việc trên nhiều nền tảng, chia sẻ trải nghiệm sử dụng sản phẩm và nhận hoa hồng trên mỗi đơn hàng thành công. Ảnh chụp màn hình.

Lazada cho biết mối quan hệ giữa họ và các đối tác trong mạng lưới Affiliates là tương hỗ, đôi bên cùng có lợi. Sàn thương mại điện tử phát triển giúp kéo theo sự bùng nổ của hình thức này và ngược lại.

Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, đến nay, hệ sinh thái LazAffiliates đã có hàng trăm nghìn đối tác lớn nhỏ, góp phần đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng. Đồng thời, các thương hiệu, nhà bán hàng cũng được hỗ trợ thúc đẩy doanh số trên nền tảng.

Nhằm ghi nhận nỗ lực của các đối tác tiếp thị liên kết, Lazada tiên phong tổ chức lễ trao giải LazAffiliates Award 2023, vinh danh những thành tựu họ đã đóng góp suốt thời gian qua.

"Các đối tác giống như những 'vì tinh tú' (luminaries), giúp chúng tôi kiến tạo nên cộng đồng Lazada Affiliates lớn mạnh", đại diện Lazada chia sẻ.

Lễ trao giải "LazAffiliates Award 2023 - Where The Luminaries Shine" do Lazada tổ chức với sự đồng hành của các thương hiệu Kiehl's, NARS, Issey Miyake, Cocoon, Candid, AHC, Colgate, Vital Beautie và Elixir.

Giải thưởng góp phần khẳng định sự trân trọng của Lazada với các đối tác tiếp thị liên kết. Đây cũng là bước tiến tiếp theo đại biểu cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa sàn thương mại điện tử và các đối tác Affiliates, trên hành trình mang đến trải nghiệm mua sắm tối ưu cho khách hàng, đồng thời hỗ trợ thương hiệu, nhà bán hàng kinh doanh hiệu quả.

Cẩn Y