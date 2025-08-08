Lễ thượng cờ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN

Hà NộiBộ Ngoại giao tổ chức lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN và 30 Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ ngày 8/8 chủ trì lễ thượng cờ ASEAN do đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện tại trụ sở Bộ Ngoại giao.

Đây là nghi thức mà các nước thành viên ASEAN cử hành vào ngày 8/8 hàng năm, nhưng lễ thượng cờ năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN, 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN và 30 năm Việt Nam gia nhập tổ chức này, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết.

Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam cử hành nghi thức thượng cờ ASEAN tại trụ sở Bộ Ngoại giao ngày 8/8. Ảnh: Giang Huy

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho rằng trong bối cảnh các cường quốc đang cạnh tranh ảnh hưởng, tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, sự ổn định và thịnh vượng ở Đông Nam Á chỉ có thể được duy trì thông qua vai trò trung tâm của ASEAN.

"Khi hành động cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra điều tuyệt vời và bền vững hơn nhiều. Cùng nhau, chúng ta có thể giải quyết những vấn đề phức tạp với lòng tự tin và có mục đích", Thứ trưởng Ngoại giao cho biết.

Ông khẳng định đoàn kết là sức mạnh lớn nhất của ASEAN, giúp khối có chung tiếng nói về các vấn đề toàn cầu. Đây cũng là yếu tố cho phép ASEAN duy trì vai trò trung tâm trong khu vực, cũng như trao quyền cho ASEAN tự định đoạt vận mệnh của mình.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại lễ thượng cờ ASEAN ngày 8/8. Ảnh: Giang Huy

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, ASEAN đang mong chờ thời điểm Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 của khối vào tháng 10. Sự kiện này đánh dấu sự mở rộng mang tính lịch sử của ASEAN và củng cố thêm tiếng nói đoàn kết của khối.

Lễ thượng cờ ASEAN là hoạt động chính thức và trang trọng của các nước thành viên, thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng hướng tới một cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, thịnh vượng.

Lá cờ ASEAN có nền xanh tượng trưng cho hòa bình ổn định, sắc đỏ thể hiện cho sự năng động. Mười nhánh lúa màu vàng ở giữa thể hiện cho nền văn minh nông nghiệp và đại diện cho 10 nước trong khối.

Ngọc Ánh