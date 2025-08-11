Lệ thuộc tình dục sau ly hôn

Người đàn ông 35 tuổi, sau ly hôn thường tìm đến các mối quan hệ ngắn hạn qua ứng dụng hẹn hò, đồng thời thủ dâm mỗi ngày, có những ngày lần xuất tinh lên đến 3-4 lần do chứng lệ thuộc tình dục.

Ngày 10/8, TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết bệnh nhân đến khám vì rối loạn cương kéo dài, mất hứng thú với công việc, thường xuyên mệt mỏi và tâm trạng thất thường. Lúc đầu, việc hẹn hò qua ứng dụng và thủ dâm được xem là "giải tỏa tạm thời" sau biến cố hôn nhân.

Sau 3 tháng, anh nhận thấy bản thân mất kiểm soát tần suất quan hệ và bắt đầu gặp khó khăn trong duy trì cương cứng dù vẫn còn ham muốn. Cảm giác tội lỗi sau khi xuất tinh, đi kèm với việc né tránh các mối quan hệ xã hội, khiến anh lo lắng và tìm đến bác sĩ.

Kiểm tra cho thấy chức năng nội tiết testosterone trong giới hạn bình thường, siêu âm và tinh dịch đồ không vấn đề. Tuy nhiên, đánh giá tâm lý ghi nhận điểm cao trên thang đo hành vi tình dục cưỡng chế. Anh được chẩn đoán lệ thuộc tình dục mức trung bình kèm rối loạn cương do tâm lý.

Bác sĩ thiết lập phác đồ điều trị bao gồm giới hạn hành vi tình dục xuống còn một lần mỗi ngày, giảm dần theo tuần, điều chỉnh lại nhịp sinh học bằng luyện tập thể thao, ăn ngủ đúng giờ. Bệnh nhân phải ngưng các ứng dụng hẹn hò, tránh nội dung khiêu dâm, kết hợp tham vấn tâm lý định kỳ mỗi tuần. Sau hai tháng, tần suất xuất tinh giảm xuống còn 5-7 lần mỗi tuần. Bệnh nhân hồi phục khả năng cương tự nhiên, tinh thần cải thiện đáng kể và trở lại làm việc bình thường.

Theo bác sĩ Duy, ly hôn không chỉ là mất mát trong mối quan hệ mà còn là khủng hoảng bản sắc giới tính với nhiều nam giới. Cảm giác bị bỏ rơi, thất bại hoặc mất giá trị bản thân có thể kích hoạt nhu cầu tình dục như một phản xạ bù đắp, khỏa lấp cảm xúc. Nhu cầu khẳng định bản thân về mặt giới tính có thể biến thành hành vi lệ thuộc tình dục, còn gọi nghiện tình dục, với hậu quả là suy giảm chức năng sinh lý, rối loạn cảm xúc và ảnh hưởng đến sức khỏe toàn diện.

Đặc điểm của lệ thuộc tình dục là người bệnh cần hoạt động tình dục quá mức để kiểm soát cảm xúc, mất khả năng kiểm soát hành vi tình dục. Bệnh nhân tiếp tục duy trì hành vi dù có hậu quả tiêu cực, rối loạn chức năng xã hội, nghề nghiệp, sức khỏe tâm thần.

Bác sĩ Duy tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Lâm Anh

Theo nghiên cứu trên Journal of Behavioral Addictions, khoảng 3-6% dân số trưởng thành có các biểu hiện phù hợp với tiêu chí nghiện tình dục, trong đó nam giới chiếm ưu thế rõ rệt.

Xuất tinh quá mức không chỉ gây mệt mỏi thể chất mà còn làm rối loạn trục nội tiết sinh dục - thần kinh trung ương. Điều này có thể dẫn đến rối loạn cương, giảm testosterone thứ phát, suy giảm tinh thần và động lực, trầm cảm hoặc rối loạn lo âu đi kèm...

Nghi ngờ lệ thuộc tình dục khi có các dấu hiệu như xuất tinh hơn 2 lần một ngày trong thời gian dài trên 2 tháng, suy giảm chất lượng giấc ngủ, làm việc, thường xuyên dùng tình dục để đối phó với cảm xúc tiêu cực, không kiểm soát được nhu cầu quan hệ hoặc thủ dâm, dù đã cố gắng kiềm chế, có cảm giác tội lỗi hoặc xung đột nội tâm sau mỗi lần xuất tinh. Nếu có từ 3 dấu hiệu trở lên, cần cân nhắc đánh giá bởi chuyên gia y tế hoặc tâm lý. Việc chẩn đoán, can thiệp kịp thời, thông qua phối hợp đa chuyên khoa, là chìa khóa giúp người bệnh thoát khỏi vòng luẩn quẩn giữa cảm xúc và bản năng tình dục.

Lê Phương