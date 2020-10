Lễ tang 22 quân nhân bị vùi lấp

9h30

Phía ngoài nhà tang lễ, bộ đội hối hả chuẩn bị cho lễ di quan từ 11h. Hai xe cứu hoả đỗ trong sân đề phòng sự cố xảy ra. Xe quân đội chở 22 linh cữu liệt sĩ đỗ khép kín một vòng quanh sân Nhà thi đấu đa năng TP Đông Hà. Xe của CSGT sẽ đi trước dẫn đường, tiếp đến là xe Kamaz chở linh cữu và xe chở thân nhân.



Lái xe được chọn lựa trước, có kỹ năng lái xe tốt. Qua điện thoại liên lạc, khi có lệnh tài xế mới được nổ máy.



Các liệt sĩ được đưa về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình. Trong đó, Quảng Trị có 4 liệt sĩ, các liệt sĩ còn lại đưa về quê nhà, gồm Thanh Hóa 2 liệt sĩ, Nghệ An 8, Hà Tĩnh 6, Quảng Bình 2. Đoàn xe di chuyển theo các đường Trường Chinh – Hùng Vương – quốc lộ 9 – quốc lộ 1 và hướng ra các tỉnh Bắc miền Trung. Mỗi tỉnh sẽ có một xe công an dẫn đường. Phía sau mỗi xe kinh cữu là xe chở thân nhân.