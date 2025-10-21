Lễ tắm rửa Linga - Yoni trong tháp cổ người Chăm

Mùng 1 tháng 7 Chăm lịch (ngày 21/10), đồng bào Chăm từ các làng mạc khắp vùng Bình Thuận tề tựu về tháp cổ hơn nghìn năm Pô Sha Inư bên sông Phú Hài dự lễ Kate.

Đoàn rước hàng trăm người, gồm các chức sắc đạo Bà La Môn, bà bóng, đội múa quạt, trống paranưng, kèn saranai... cùng du khách thập phương về trẩy hội.