Lễ tắm rửa Linga - Yoni trong tháp cổ người Chăm

Mùng 1 tháng 7 Chăm lịch (ngày 21/10), đồng bào Chăm từ các làng mạc khắp vùng Bình Thuận tề tựu về tháp cổ hơn nghìn năm Pô Sha Inư bên sông Phú Hài dự lễ Kate.
Đoàn rước hàng trăm người, gồm các chức sắc đạo Bà La Môn, bà bóng, đội múa quạt, trống paranưng, kèn saranai... cùng du khách thập phương về trẩy hội.
Tâm điểm là nghi thức rước y trang của nữ thần Pô Sah Inư từ chân đồi Bà Nài lên tháp. Y trang được xếp trang trọng vào giỏ tre phủ vải đỏ, do một người phụ nữ lớn tuổi nghinh rước.
Khi đoàn người trên đường đến tháp, sư cả Thông Minh Toàn (chủ tế) thực hiện nghi thức mở cửa tháp để rước y trang nữ thần vào trong.
Linga - Yoni (biểu tượng phồn thực khí của nam và nữ) trong tháp Chăm thể hiện sự kết hợp giữa tính dương và tính âm của vũ trụ, tượng trưng cho sự sáng tạo, sinh sôi nảy nở của vạn vật.
Lúc này các thầy nhạc kéo đàn mai rùa, hát các bài nhạc lễ cổ truyền, mời nữ thần Pô Sah Inư và các bậc tiền nhân về chứng giám, nhận lễ vật con cháu dâng lên, chung ly rượu vui trong ngày Kate.
Bên ngoài sân tháp, các thiếu nữ tiếp tục trình diễn múa quạt, tạo không khí tươi vui.
Nghệ nhân thổi kèn saranai tại lễ hội. Kèn saranai cùng với trống ghinăng và paranưng là ba nhạc cụ không thể thiếu trong lễ hội truyền thống của người Chăm.
Lễ rước mang đậm sắc văn hóa và tín ngưỡng bản địa, thu hút đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế.
Đền tháp Pô Sah Inư, còn gọi là tháp Phố Hài, xây dựng từ thế kỷ 9 để thờ thần Shiva. Đến thế kỷ 14, người Chăm dựng thêm các tháp phụ thờ công chúa Pô Sah Inư – người dạy dân dệt vải, canh tác, được tôn là Mẹ xứ sở. Từ xa xưa, lễ hội Kate đã được tổ chức tại đây.
Lễ hội Kate, mang đậm bản sắc văn hóa Chăm, từng gián đoạn trong thời chiến và được tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng) phục dựng từ năm 2005. Hiện cả nước có hơn 43.000 người Chăm, chủ yếu ở Bình Thuận. Video: Việt Quốc
