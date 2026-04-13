Lễ tạ ơn 'thần rừng' của người Jarai

Gia LaiHàng trăm người dân xã Gào mang lễ vật, cúng tạ ơn thần rừng đã che chở cung cấp lương thực, thực phẩm hàng ngày nuôi sống bà con dân làng.

Ngày 11/4, người dân của hai làng O Grang và De Chí (xã Gào) gùi thịt, ghè, heo, gà và cơm lam lên núi Ia Cor, cách trung tâm khoảng 3 km để chuẩn bị cho lễ cúng. Nghi thức cúng rừng năm nay do già làng Puih Long và Siu Tới thực hiện.

Nghi lễ tạ ơn thần rừng được già làng Puih Long và Siu Tới thực hiện. Ảnh: Ngọc Oanh

Nghi lễ kéo dài khoảng 20 phút, gửi gắm mong muốn một năm gặp nhiều may mắn, bình an, không bệnh tật. Sau đó họ cùng ăn thịt nướng, cơm lam - món ăn đặc trưng của người Jarai và múa điệu xoang dưới tán rừng già.

Già làng Puih Long, cho biết truyền thống này giúp người dân có ý thức bảo vệ rừng, không chặt phá rừng trái phép; tích cực trồng cây; giáo dục con cháu đời sau biết ơn và bảo vệ rừng như bảo vệ chính mạng sống mình.

Lễ cúng rừng của người Jrai tại Tây Nguyên là nghi lễ truyền thống lâu đời, được hình thành và truyền qua nhiều thế hệ, gắn liền với tín ngưỡng vạn vật hữu linh. Lễ hội thường tổ chức vào mùa xuân (khoảng tháng 3-4 dương lịch) để tạ ơn thần rừng (Giàng) đã chở che, bảo vệ dân làng và cầu mong mưa thuận gió hòa. Theo quan niệm của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, rừng là "ngôi nhà" của các vị thần linh, che chở cho dân làng trước thiên tai.

Dân làng ăn uống, nhảy múa xoang trong rừng. Ảnh: Ngọc Oanh

Ông Siu Thunh, Phó chủ tịch UBND xã Gào cho biết, lễ cúng rừng không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà còn nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn môi trường sinh thái bền vững. Hoạt động cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa độc đáo của địa phương, trong năm đầu tiên Gia Lai được lựa chọn là nơi đăng cai Năm Du lịch Quốc gia.

Trần Hóa