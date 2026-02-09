Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình

Đồng NaiTòa xác định Lê Sỹ Tùng phạm nhiều tội đặc biệt nghiêm trọng, hành vi tàn độc, gây hậu quả lớn cho xã hội nên tuyên phạt mức án tử hình.

Chiều 9/2, TAND Đồng Nai đồng quan điểm với luận tội của đại diện VKS, xác định cáo trạng truy tố Lê Sỹ Tùng - kẻ thảm sát 3 người trong gia đình chủ cơ sở thu mua nông sản ở xã Đăk Nhau, về 4 tội danh là đúng người, đúng tội.

Theo HĐXX, bị cáo không có mâu thuẫn với các nạn nhân nhưng vẫn ra tay giết hại nhiều người để cướp tài sản. Hành vi phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng, trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều tội danh, thể hiện tính chất tàn độc, dã man, xã hội không thể dung thứ.

Vụ án gây đau thương, mất mát cho gia đình các nạn nhân, gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự xã hội; đồng thời xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về vũ khí quân dụng.

Bị cáo từng có tiền án nhưng không tu dưỡng, tiếp tục phạm tội. HĐXX nhận thấy bị cáo đã mất hết nhân tính, cần loại bỏ khỏi đời sống xã hội nhằm phòng ngừa chung.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Lê Sỹ Tùng tử hình về tội Giết người; 10 năm tù về tội Cướp tài sản; 1 năm tù về tội Hủy hoại tài sản; 4 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngoài ra, Tùng bị buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng 1,6 tỷ đồng.

Tùng tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Phước Tuấn

Trước đó, đại diện cho rằng Tùng đã trực tiếp tước đoạt tính mạng nhiều người trong cùng một gia đình, trong đó có cả trẻ em.

"Đáng lẽ, vào thời điểm này, cháu bé có thể đang vui chơi cùng bạn bè, háo hức chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Thế nhưng bị cáo đã nhẫn tâm gây án, để lại nỗi đau thương, mất mát tột cùng cho gia đình bị hại", đại diện VKS nói, thêm rằng hành vi phạm tội của Tùng gây bàng hoàng, phá vỡ bình yên cuộc sống, đặc biệt vùng sâu vùng xa. Xâm phạm đặc biệt nghiêm trọng an ninh trật tự, coi thường kỷ cương phép nước.

VKS xác định bị cáo Tùng có sở thích đi phượt lang thang, sử dụng súng bắn chim; sau đó nảy sinh suy nghĩ giết người để làm một việc gì đó khiến mọi người biết đến mình nên đã thực hiện hành vi giết người. Để thực hiện ý định này, Tùng bán xe máy lấy tiền mua súng và đạn, mua máy cắt két sắt, đồng thời lên kế hoạch tìm các gia đình giàu có, sống ở khu vực biệt lập làm mục tiêu gây án.

Quá trình chuẩn bị, Tùng đi khảo sát nhiều địa điểm; đến tháng 8/2025, phát hiện cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, tiếp tục khảo sát số lượng người trong nhà và quy luật sinh hoạt. Sau khi xây dựng phương án cụ thể, Tùng quyết định thực hiện hành vi phạm tội.

VKS cho rằng có đủ căn cứ xác định bị cáo Tùng đã chuẩn bị, lên kế hoạch phạm tội từ trước, với mục đích giết người, chiếm đoạt tài sản, động cơ nhằm thỏa mãn đam mê các hành vi bạo lực. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần phải loại bỏ khỏi xã hội nhằm phòng ngừa chung.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX đề nghị tuyên phạt Tùng tử hình tội Giết người; 9 đến 10 năm tù về tội Cướp tài sản; 3 đến 4 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Liên quan đến vụ án, Lưu Minh Tiến (29 tuổi) bị VKS đề nghị từ 3 đến 4 năm tù Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt (35 tuổi) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Phạm Quang Huy (36 tuổi) từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù.

Trước cáo buộc và luận tội của VKS, Lê Sỹ Tùng nói "không có ý kiến gì, không ăn năn hối lỗi". Còn Tiến và Việt gửi lời xin lỗi gia đình bị hại, cho rằng vì nhận thức sai lầm mà phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt.

Kẻ thảm sát 3 người ở Đồng Nai hầu tòa Lê Sỹ Tùng trông gầy hơn so với lúc bị bắt, luôn cúi gằm. Video: Phước Tuấn

Trước đó, trả lời thẩm vấn của HĐXX, Tùng cho rằng cáo trạng truy tố đúng, không oan, đồng thời khai đã hình thành ý định giết người từ khoảng 9 tháng trước thời điểm gây án. Khoảng 3 tháng sau, Tùng tìm mua súng trên mạng; thông qua sự giới thiệu của Phạm Quang Huy, Tùng gặp và mua súng từ Nguyễn Văn Việt với giá 52 triệu đồng, trong đó có 750 viên đạn trị giá 10 triệu đồng.

Bị cáo cho biết đã nhiều lần đi khảo sát thực địa; lần gần nhất là hơn nửa tháng trước khi gây án, Tùng mua máy cắt sắt và mang giấu gần hiện trường. Ngoài khẩu súng dùng gây án, Tùng còn sử dụng một khẩu súng khác để tập bắn. Tiêu chí lựa chọn mục tiêu là có thể bắn từ bên ngoài vào trong nhà, có đường rút lui thuận lợi và hạn chế để lại dấu vết; khi chọn cơ sở thu mua nông sản này, Tùng khai không xác định rõ trong nhà có bao nhiêu người.

Theo cáo trạng, đầu tháng 8/2025, Tùng phát hiện cơ sở thu mua nông sản của ông Đỗ Duy Thiên nằm ở khu vực thưa người, biệt lập; nhiều lần quay lại thăm dò, nắm quy luật sinh hoạt và đặc điểm địa bàn. Ngày 1/10/2025, Tùng gửi xe tại Bệnh viện Thánh Tâm (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai), sau đó di chuyển qua nhiều chặng bằng ô tô khách, xe ôm, xe buýt nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Khoảng 7h ngày 2/10/2025, Tùng đến xã Đắk Nhau, đi bộ vào lô cao su để thay trang phục, lắp súng, bắn thử, rồi dùng móc câu buộc dây dù kéo để cắt điện vào nhà nạn nhân. Chiều tối cùng ngày, Tùng nổ súng bắn vợ chồng ông Thiên và cháu ngoại, sau đó phá két sắt, lấy khoảng 50 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Tại tòa, Tùng khai sau khi gây án chỉ lấy tiền, không lấy vàng và trang sức; kế hoạch tẩu thoát có tính đến việc bơi qua sông nhưng không thực hiện được.

Đại diện gia đình bị hại trình bày tại tòa cho biết đã yêu cầu các bị cáo bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng, gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và thiệt hại khác. Phía gia đình đề nghị HĐXX xem xét tình tiết tăng nặng, cho rằng bị cáo gây án trong thời điểm cả gia đình đang ăn cơm, có trẻ em, đồng thời thực hiện hành vi một cách quyết liệt, liên tiếp.

Gia đình bị hại cũng đề nghị tòa làm rõ tình hình tài chính của bị cáo trước và sau khi bán xe, đồng thời xem xét lại lời khai của bị cáo tại tòa cho rằng mục tiêu là giết người chứ không phải cướp tài sản, bởi điều này có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá tâm lý, tình trạng sức khỏe tâm thần và mức hình phạt. "Đề nghị tòa xử lý đúng người, đúng tội", đại diện gia đình bị hại nêu.

Phước Tuấn