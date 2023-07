Lễ rước kiệu, xa mã ở làng biển Hải Phòng

Dân làng làm lễ tế tại đình và chùa Hoàng Châu.

Đình làng Hoàng Châu được dựng cách đây 300 năm, hiện thờ Đế Thích tiên đình Liễu Hạnh công chúa, Thượng đẳng thần, Đô nguyên soái Tuyên Nghi Chi thần và Phó nguyên soái Duy Bùi chi thần, Đức vua Đông Hải đại vương, Đức vua bà Nam Hải Quốc mẫu đại vương và các vị hậu thần.

Phần lễ bao gồm các nghi thức như tế cáo yết, tế chính và tế an vị. Người dân làng, du khách thập phương và những người xa quê dâng hương, tế lễ trước ban thờ các vị thành hoàng tỏ lòng biết ơn và cầu mong may mắn, bình an.