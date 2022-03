Lễ ra mắt phân khu cuối dự án Sun Grand City Hillside Residence

Là phân khu cuối cùng của Sun Grand City Hillside Residence - dự án phức hợp căn hộ cao tầng đầu tiên tại Phú Quốc, The Sky được chủ đầu tư ví như "viên kim cương" giữa biển trời đảo Ngọc. Không chỉ tạo nên hành trình thưởng lãm nghệ thuật, làm nổi bật giá trị của tòa tháp căn hộ The Sky, sự kiện ra mắt phân khu The Sky' - dự án Sun Grand City Hillside Residence với chủ đề "Sky View - Sky Life - Sky High" còn là khơi gợi tiềm năng của bất động sản Phú Quốc khi cuộc sống "bình thường mới" trở lại. Ở đó, các siêu phẩm căn hộ nghỉ dưỡng sát biển với quyền sở hữu lâu dài hứa hẹn thu hút ánh nhìn khao khát của giới đầu tư.