Lệ Quyên: 'Tôi khác biệt trong Quyên's Concert'

Nữ ca sĩ bật mí sẽ mang đến một show diễn như "phim hành động", màn kết hợp mới lạ với Wowy, Bằng Kiều, Lân Nhã vào ngày 5/3, tại Đà Lạt.

"Tôi sẽ khai thác triệt để màu sắc âm nhạc độc đáo của Wowy. Cả sẽ có những màn kết hợp đủ khiến khán giả tại Đà Lạt phải bất ngờ. Biết đâu khán giả sẽ được thấy Lệ Quyên mặc áo thun quần thụng còn Wowy lại hát tình ca", nữ ca sĩ úp mở về màn kết hợp tại Quyên's Concert.

Lệ Quyên và Wowy trong buổi gặp gỡ trước đêm nhạc. Ảnh: The Show Vietnam

Về phần mình, rapper Wowy cho biết việc kết hợp cùng đàn chị nổi tiếng là vinh dự lớn, nhưng cũng khiến anh hồi hộp vì hình ảnh của hai nghệ sĩ hoàn toàn trái ngược nhau.

"Tôi và Lệ Quyên gần như nghịch chiều nhau, nên làm sao để dung hòa hai cá tính âm nhạc là bài toán khó. Để chuẩn bị cho đêm nhạc, nhiều lần tôi phải thức đến gần sáng để nghĩ về ý tưởng, lời bài hát... Hy vọng khán giả có mặt tại Đà Lạt sẽ có một đêm khó quên", nam rapper chia sẻ.

Quyên's Concert sắp tới cũng là lần đầu Lệ Quyên hát ngoài trời. "Nữ hoàng phòng trà" cho biết việc trình diễn ở không gian lớn khiến cô cảm thấy phấn khích. Tuy vậy, việc hát ngoài trời đòi hỏi khâu sự dàn dựng công phu. Từng bước chân, cách ra vào sân khấu, sự xuất hiện của khách mời, ca sĩ phải tính toán kỹ càng nhằm mang đến cho khán giả trải nghiệm nghe nhạc tốt nhất.

"Hát ngoài trời, người nghệ sĩ sẽ dễ dàng kết nối với khán giả và hòa mình với thiên nhiên. Không gian đậm tính nghệ thuật như Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt cũng là cảm hứng lớn để tôi mang đến những màn biểu diễn đẳng cấp nhất", Lệ Quyên nói.

Lệ Quyên hào hứng khi lần đầu diễn ngoài trời tại Đà Lạt. Ảnh: The Show Vietnam

Trước đó, ban tổ chức The Show Vietnam thông báo Đàm Vĩnh Hưng, Lân Nhã và Wowy sẽ là khách mời trong đêm nhạc của Lệ Quyên. Tuy nhiên, ngày 17/2, Đàm Vĩnh Hưng thông báo rút khỏi đêm diễn để chuẩn bị cho đêm nhạc The Show riêng của mình, tổ chức vào tháng 5 tại TP HCM. Bằng Kiều là cái tên thay thế. Nam danh ca là đàn anh thân thiết, từng nhiều lần kết hợp cùng Lệ Quyên trong quá khứ.

Quyên's Concert nằm trong chuỗi chương trình The Show Vietnam, diễn ra vào đêm 5/3, quy tụ những cái tên kì cựu trong dàn ekip như tổng đạo diễn Thái Huân (người đồng hành kì cựu với nữ ca sĩ Mỹ Tâm), giám đốc sáng tạo Tùng Leo, giám đốc âm nhạc Hoài Sa, vocal producer - giảng viên thanh nhạc Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc, thiết kế sân khấu Lê Hoài Nam,...

Đây cũng là đêm nhạc quý đầu tiên của The Show Vietnam sau chuỗi đêm nhạc định kì hàng tháng tổ chức tại TP HCM. Các đêm nhạc quý tiếp theo sẽ được diễn ra cách nhau 3 tháng. Ban tổ chức dự kiến trong năm 2022, The Show Vietnam sẽ có mặt tại Đà Lạt, Hội An, Hạ Long...

Hoài Phương