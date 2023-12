Lệ Quyên nhảy 'sung' ở dạ tiệc của Lý Thùy Chang

Bảo Thy (phải) chọn đầm sequin trắng phong cách công chúa. Cô cho biết giảm thêm 5kg trong một tuần để xuất hiện trước khán giả với diện mạo đẹp nhất. Cô hòa mình cùng vũ đoàn trong Sorry - hit 10 năm trước và bản phối mới Around the world. Cô cho biết hiện không nhận show, dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con trai đầu lòng. Tuy nhiên, vì có mối quan hệ thân thiết với Lý Thùy Chang, cô đồng ý hát ở dạ tiệc VIP.

"Các công nghệ trị nám, giảm béo, trẻ hóa do Chang tư vấn giúp tôi vượt trầm cảm vì ngoại hình xuống cấp sau sinh", ca sĩ nói. Doanh nhân Phan Lĩnh - tiết lộ - vợ giảm tổng cộng 18 kg.