Lê Phương: 'Biết ơn chồng vì thương con riêng như ruột'

Diễn viên Lê Phương nói biết ơn ông xã - ca sĩ Trung Kiên - khi cùng cô nuôi dạy con riêng, con chung bằng tình yêu thương.

Cô gây chú ý khi đóng vai Phương Khánh trong phim truyền hình Vì mẹ anh phán chia tay, đang phát sóng. Hôm 8/4, Lê Phương và ông xã - ca sĩ Trung Kiên, kém cô bảy tuổi, kỷ niệm 10 năm quen nhau. Dịp này, diễn viên nói về cuộc sống hôn nhân, công việc.

- Nhìn lại chặng đường gắn bó, chị cảm nhận điều gì rõ nhất?

- Với tôi, trong hôn nhân chỉ cần yêu và muốn bên nhau là đủ. Chúng tôi hiểu một khi người kia đã thương mình, họ sẽ hành động phù hợp để vun vén cho mối quan hệ hoặc sẵn sàng làm mọi thứ vì gia đình.

Tôi may mắn vì đã chọn đúng người. Trong đời sống vợ chồng, cả hai không phải gồng lên để cho người khác thấy hạnh phúc mà mọi thứ diễn ra tự nhiên. Ở cạnh anh Kiên, tôi thoải mái, có thể bộc lộ mọi cảm xúc, không có gì phải giấu.

Lê Phương bên ông xã.

- Thay đổi lớn nhất của hai người nhờ hôn nhân là gì?

- Vợ chồng tôi cùng trải qua nhiều va chạm nên có sự trưởng thành, sâu sắc hơn trong suy nghĩ. Anh Kiên nói bản thân thay đổi vì muốn ở cạnh tôi, không phải vì ai ép buộc. Giờ khi cãi nhau, cả hai đủ bình tĩnh để không khiến sự việc đi xa. Đôi khi, lý do mâu thuẫn nhỏ như hạt bụi chứ không phải chuyện gì lớn lao. Còn những chuyện như thiếu tôn trọng nhau, mối quan hệ ngoài luồng, mập mờ vấn đề tài chính thì hoàn toàn không có. Chúng tôi dùng tài khoản chung, tất cả chi tiêu trong nhà hay cá nhân đều minh bạch.

Nhờ làm mẹ, tôi học cách chấp nhận khuyết điểm của mình. Trước đây, khi ai đó nhắc đến điểm chưa tốt, tôi thường khó chịu. Bây giờ nghe xong tôi có thể vẫn nóng mặt một chút nhưng thoải mái đón nhận, tìm cách điều chỉnh. Tôi còn biết lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn.

Lê Phương, Trung Kiên hát 'Mùa xuân đầu tiên' Diễn viên Lê Phương và chồng - ca sĩ Trung Kiên - hát "Mùa xuân đầu tiên" (nhạc sĩ Tuấn Khanh).

- Các con của chị đang lớn, vấn đề nuôi dạy các bé khác trước ra sao?

- Hiện Cà Pháo 14 tuổi, còn Bông sắp bảy tuổi - giai đoạn có những thay đổi về mặt tâm lý. Việc theo sát để tư vấn, rèn giũa các con là rất quan trọng. Tôi thường đảm nhận việc gần gũi, chăm sóc bé gái, còn anh Kiên đồng hành với con trai lớn. Chúng tôi bắt đầu dạy con kiến thức về giới tính, cách giữ gìn bản thân, cư xử với mọi người xung quanh.

Trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, tôi từng thấy có lỗi với Cà Pháo. Khi sinh bé Bông, tôi không muốn gây ra bất cứ tổn thương nào nữa nên có xu hướng bao bọc. Anh Kiên thì khác, dù là con riêng hay chung, đều rất nghiêm khắc. Anh hướng đến việc rèn cho các con sự tự lập, mạnh mẽ. Nhiều khi tôi nghĩ con gái nên được dạy dỗ theo cách nhẹ nhàng hơn, nhưng anh lại cho rằng điều đó dễ khiến con yếu đuối.

Tôi biết ơn anh vì đã yêu thương con riêng của tôi như ruột thịt. Khi nhìn lại, tôi thấy sự răn đe đó của ông xã đang mang đến kết quả tích cực - các con trưởng thành từ suy nghĩ đến lời ăn tiếng nói. Tôi cũng bớt chiều chuộng mà chọn cách cân bằng để cùng anh giáo dục các con tốt hơn.

Gia đình Lê Phương chụp ảnh du xuân hồi đầu năm, trong đó bé Cà Pháo (phải) hiện cao hơn 1,8 m.

- Gần đây, chị lần đầu đóng cảnh "nóng" trên màn ảnh, đồng thời lột xác phong cách thời trang ngày càng trẻ trung, ông xã phản ứng ra sao?

- Anh tôn trọng nghề nghiệp của tôi nên không có chuyện ghen tuông. Ông xã từng nói "khi đã chấp nhận vợ là diễn viên thì phải hiểu rất khó tránh việc tiếp xúc hay đóng cảnh tình cảm với đồng nghiệp khác giới, còn nếu không thì đừng cưới". Khi nhận vai diễn nào, tôi đều nói rõ với chồng.

Việc tôi thay đổi gu thời trang gần đây không phải chuyện quá ghê gớm. Tôi tin mình theo đuổi phong cách nào, anh vẫn luôn tôn trọng. Chồng chưa bao giờ phàn nàn tôi về cách ăn mặc hay trang điểm. Điều anh quan tâm hơn cả là vấn đề sức khỏe. Có lần tôi đi khám tổng quát, kết quả có chút không ổn. Hôm đó, tôi thấy rõ tâm trạng anh không tốt nhưng cố tỏ ra bình thường để động viên "cố lên vợ yêu". Khi bác sĩ báo tình hình của tôi được cải thiện, anh ôm tôi khóc vì vui.

Vợ chồng Lê Phương cùng con gái quay video vui Vợ chồng Lê Phương cùng con gái quay video vui khi ở nhà.

- Chị giữ vẻ tươi trẻ ở tuổi 40 theo cách nào?

- Tôi không can thiệp thẩm mỹ mà chú trọng ăn uống lành mạnh kết hợp tập thể dục. Tôi duy trì thói quen chạy bộ, gym cùng huấn luyện viên riêng. Tôi tự tin với dấu hiệu tuổi tác, chấp nhận nó như một điều tự nhiên vì hiểu ai rồi cũng phải già.

Tôi thích sự bình dị trong cuộc sống đời thường. Lúc rảnh, vợ chồng tôi chạy xe máy quanh thành phố hóng gió, ăn uống, chụp hình. Tôi không thấy khoảng cách tuổi tác giữa hai người mà nhận thấy mọi thứ thân thuộc như hồi mới quen.

Các phân đoạn của Lê Phương và Quốc Huy trong 'Vì mẹ anh phán chia tay' Các phân đoạn của Lê Phương và Quốc Huy trong "Vì mẹ anh phán chia tay". Video: VieON

- Loạt dự án phim gần đây chị tham gia được nhận xét đột phá, không còn đóng khung. Điều gì khiến chị thay đổi?

- Tôi làm nghề đã 20 năm và đây là giai đoạn có nhiều trải nghiệm mới với diễn xuất. Tôi vui khi được các đạo diễn, nhà sản xuất tin tưởng, giao cho vai có hoàn cảnh, tính cách khác với kiểu nhân vật hiền lành, khổ sở, khóc lóc nhiều trước đây.

Thời gian qua, tôi từ chối rất nhiều phim vì sợ bị khán giả chê một màu. Hơn nữa, tôi tự thấy nhàm chán, không nhiều cảm hứng mỗi lần bước đến phim trường. Tôi thà đi chậm để chờ kịch bản khác lạ. Một khi cơ hội đến, tôi sẵn sàng dành thời gian, làm hết sức. Chẳng hạn, tôi từng mất nửa năm để hoàn thành Cô đừng hòng thoát khỏi tôi, lần đầu cắt tóc ngắn trên màn ảnh. Khi nhận được phản hồi tích cực của khán giả, tôi thấy lựa chọn của mình là đúng.

Quyết định này của tôi không phải cố chứng minh. Tôi chỉ muốn thay đổi để giữ cảm hứng, niềm say mê với nghề. Kể cả khi vai diễn có thể khiến mình bị khán giả ghét, tôi vẫn thấy vui.

- Khi chấp nhận "chất lượng hơn số lượng" trong nghề, điều này ảnh hưởng đến kinh tế của chị ra sao?

- Tôi không giỏi kinh doanh hoặc phù hợp với công việc khác. Tôi chỉ tự tin với vai trò làm vợ, mẹ, và đóng phim. Khi hạn chế nhận dự án, tất nhiên kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. May mắn, chồng hỗ trợ tôi gánh vác chuyện này. Các công việc như thu âm, giảng dạy, sản xuất chương trình của anh ổn định nên đủ để trang trải cuộc sống và lo cho con cái. Cũng nhờ vậy, tôi thoải mái để theo đuổi nghệ thuật. Khi không đi phim, tôi ở nhà nội trợ, có thời gian gần gũi hơn với các con.

- So với lúc mới vào nghề, mối quan tâm hiện tại của chị là gì?

- Khi mới vào showbiz, tôi tìm kiếm sự nổi tiếng. Tuy nhiên, tôi cũng cẩn trọng để không vướng tai tiếng. Thành công lớn nhất của tôi là tình cảm của khán giả. Giờ đi đến đâu tôi cũng được mọi người nhận ra, ôm hôn như người thân.

Hiện trở ngại của tôi là độ tuổi bởi đang trong giai đoạn lưng chừng, không quá trẻ nhưng cũng chưa hẳn là lớn tuổi. Tôi cũng không quá nhanh nhạy với xu hướng, không có nền tảng mạng xã hội đủ mạnh để tạo độ phổ biến. Vì vậy, đôi khi các nhà sản xuất sẽ ưu tiên gương mặt có sức hút trên mạng nhiều hơn.

Tôi đón nhận sự việc bình thản. Tôi tập trung trau dồi các kỹ năng, tiếp tục học hỏi. Hiện tôi hài lòng với những gì mình có. Tôi nghĩ rằng năng lực cá nhân đến đâu, cố gắng bao nhiêu thì sẽ nhận về kết quả tương xứng. Nếu ai khác giỏi hơn, họ sẽ có vị trí tốt. Mình phải nhìn nhận điều đó công tâm thay vì so sánh, rồi tự khiến bản thân bị buồn.

Lê Phương tham dự dự lễ trao giải Ngôi Sao Xanh hồi đầu năm, được vinh danh "Nữ diễn viên xuất sắc". Ảnh: Phan Tiến Vũ

- Nỗi lo của chị trong cuộc sống hiện tại là gì?

- Cuộc sống của tôi không có quá nhiều nhu cầu. Mỗi ngày, tôi chỉ cần được ăn cơm cùng người thân, con cái vui vẻ, học hành đàng hoàng, không nợ nần, vậy đã là đủ rồi. Ai cũng sẽ có những nỗi lo riêng nhưng quan trọng là biết cách biến điều đó thành sự lạc quan.

Niềm hạnh phúc khác của tôi là cha mẹ vẫn khỏe. Khi rảnh, tôi đưa họ đi chơi, lưu giữ kỷ niệm bên con cháu. Tôi cũng mong sau này khi con cái trưởng thành, vợ chồng cũng có thể giống như cha mẹ, nắm tay nhau đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Diễn viên quen thuộc với khán giả qua hàng chục dự án phim truyền hình như Ký túc xá, Giông tố cuộc đời, Bìm bịp kêu chiều, Tình như tia nắng. Năm 2018, Lê Phương để lại dấu ấn với hai vai diễn Kiều Nguyệt Nga trong vở diễn Tiên Nga và Hương trong Gạo nếp gạo tẻ. Trong cuộc hôn nhân đầu, Lê Phương có con trai riêng. Sau chia tay, cô quen ca sĩ Trung Kiên khi cả hai cùng tham gia một chuyến tàu ra Trường Sa. Họ tổ chức đám cưới hồi tháng 8/2017, đón con gái vào năm 2019.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp