Lê Phong giới thiệu khu căn hộ The Emerald Boulevard trên quốc lộ 13

The Emerald Boulevard gồm ba tòa tháp 40 tầng, tại mặt tiền Quốc lộ 13, bổ sung nguồn cung căn hộ cao tầng cho khu vực Đông Bắc TP HCM.

The Emerald Boulevard được triển khai trên quỹ đất hơn 10.000 m2, gồm ba tòa tháp cao 40 tầng và ba tầng hầm. Dự án tích hợp hệ thống tiện ích nội khu như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu vui chơi - giải trí, ẩm thực và các không gian xanh. Từ dự án, cư dân có thể kết nối nhanh đến trung tâm TP HCM cũng như các khu công nghiệp trọng điểm của Bình Dương cũ.

Theo nhà phát triển, dự án được định hướng là không gian sống tích hợp, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, làm việc và tận hưởng của cư dân đô thị. Môi trường sống tại đây dung hòa giữa tiện nghi hiện đại và giá trị sống xanh. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối đến trung tâm TP HCM cũng như các khu công nghiệp trọng điểm của Bình Dương, đáp ứng nhu cầu sống, làm việc, tận hưởng của giới chuyên gia và các gia đình trẻ thành đạt.

Lễ khởi công dự án vào ngày 23/1. Ảnh: Lê Phong

Danh mục sản phẩm gồm căn hộ từ một đến ba phòng ngủ, penthouse, shophouse và condotel. Các căn hộ được thiết kế theo hướng tối ưu công năng và khả năng sử dụng linh hoạt, phù hợp nhiều nhóm khách hàng.

Để triển khai dự án, Lê Phong Group đã ký kết hợp tác với nhiều đơn vị trong các khâu thiết kế, thi công và vận hành. Cụ thể, Công ty CP Kiến trúc Lập Phương (Cubic) phụ trách thiết kế kiến trúc; Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Kiến Xanh tư vấn quy hoạch; LJ-Group thiết kế cảnh quan; Acons đảm nhiệm thiết kế kết cấu; P&M phụ trách thiết kế cơ điện.

Ở giai đoạn thi công, Central giữ vai trò tổng thầu, Công ty CP Thiết kế Xây dựng S&K đảm nhiệm tư vấn giám sát. Dự án có sự tham gia của DKRS trong vai trò kinh doanh - tiếp thị. Trong khi đó, MB Bank là ngân hàng tài trợ và CBRE tư vấn quản lý vận hành.

Vị trí dự án The Emerald Boulevard ngay mặt tiền quốc lộ 13. Ảnh: Lê Phong

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của The Emerald Boulevard đến từ vị trí mặt tiền Quốc lộ 13 - tuyến giao thông giữ vai trò kết nối TP HCM với Bình Dương cũ và các tỉnh Đông Nam Bộ. Theo quy hoạch, đoạn quốc lộ 13 dài khoảng 6 km từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình sẽ được mở rộng từ sáu lên mười làn xe, với tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công vào quý IV/2026 và hoàn thành vào năm 2028.

Song song, tuyến metro Thủ Dầu Một - TP HCM được quy hoạch đi trên cao, chạy dọc theo Quốc lộ 13, với chiều dài gần 22 km và tổng vốn đầu tư khoảng 53.000 tỷ đồng.

Việc tiếp cận metro ngay trước dự án được đánh giá là lợi thế, đặc biệt trong bối cảnh phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Khi tuyến metro hoàn thành, cư dân có thể rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm TP HCM, đồng thời giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 13.

Ngoài ra, TP HCM đang đề xuất mở rộng các trục Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh, đồng thời triển khai nâng cấp cầu Vĩnh Bình nhằm tăng khả năng kết nối giữa khu vực Đông Bắc với trung tâm thành phố.

Theo giới quan sát, trong bối cảnh quỹ đất mặt tiền dọc Quốc lộ 13 ngày càng hạn chế, các dự án có quy hoạch rõ ràng và hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng giao thông lớn thường thu hút sự quan tâm của người mua ở thực và nhà đầu tư dài hạn. Việc The Emerald Boulevard được triển khai vào giai đoạn nhiều dự án hạ tầng chuẩn bị khởi công được xem là yếu tố có thể tác động đến khả năng khai thác và giá trị tài sản trong trung và dài hạn.

Hoài Phương