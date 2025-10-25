Lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra hôm nay

Lễ mở ký Công ước LHQ về Chống tội phạm mạng sẽ diễn ra ở Hà Nội hôm nay, với sự tham gia của đại diện 100 quốc gia.

Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về Chống tội phạm mạng tại Hà Nội với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 25-26/10.

Sự kiện có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, đại diện gần 100 quốc gia và hơn 100 tổ chức quốc tế, khu vực. Ngoài phiên khai mạc, bế mạc, lễ mở ký sẽ có các phiên thảo luận toàn thể, phiên ký, phiên thảo luận cấp cao, phiên thảo luận bàn tròn cùng các sự kiện liên quan.

Chủ tịch nước Lương Cường kiểm tra buổi tổng duyệt Lễ mở ký Công ước Hà Nội ngày 23/10. Ảnh: TTXVN

Đây là lần đầu tiên một địa điểm của Việt Nam được gắn với hiệp ước đa phương toàn cầu trong lĩnh vực có tầm quan trọng quốc tế. Điều này phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với quá trình đóng góp của Việt Nam khi xây dựng Công ước, theo Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang.

Công ước gồm 9 chương, 71 điều, là kết quả của gần 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên, nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Công ước có nhiều nội dung quan trọng như hình sự hóa các hành vi phạm tội qua mạng; cơ chế hợp tác quốc tế trong điều tra, dẫn độ, chia sẻ chứng cứ điện tử, tịch thu, xử lý tài sản phạm tội, bảo vệ nhân chứng, hỗ trợ nạn nhân.

Ngọc Ánh