Le Méridien Saigon tặng hơn 2.400 phần quà dịp lễ hội

Lễ thắp đèn cây thông tại Le Méridien Saigon mang đến hơn 2.400 phần quà cho khách tham dự, mở đầu chuỗi hoạt động mùa lễ hội từ 24/11.

Mở màn buổi lễ thắp đèn năm nay là chương trình biểu diễn ballet hiện đại "Tuyết và Ánh sáng". Ông Lars Kerfin, Tổng quản lý khách sạn Le Méridien Saigon cùng MC Kiều Khanh xuất hiện trong trang phục phong cách Bắc Cực, dẫn dắt buổi lễ.

Năm nay khách sạn mang đến chủ đề "Festive Arctic Adventure" (Du ngoạn đến Bắc Cực đón mùa lễ hội) với những khu vực bày trí đa dạng. Đi cùng là chuỗi hoạt động giải trí, ẩm thực, âm nhạc sôi động.

Các vũ công ba lê di chuyển từ cầu thang xuống sảnh khách sạn trong lễ thắp đèn cây thông. Ảnh: Le Méridien Saigon

Barson - quán cocktail và lounge tại tầng trệt mang đến bộ sưu tập cocktail Bắc Cực riêng cho mùa này. Ngoài ra, thực khách có thể đặt trước chỗ để thưởng thức buffet chủ đề lễ hội tại nhà hàng Latest Recipe ở tầng M khách sạn.

Khách tham dự các chương trình lễ hội tại khách sạn sẽ có cơ hội săn quà tặng "Advent Calendar" (Lịch Mùa Vọng). Hoạt động đếm ngược đến ngày Giáng sinh nhằm mang đến nhiều bất ngờ thú vị khi khách hàng khui từng ô quà mỗi ngày xuyên suốt tháng 12.

Ông Lars Kerfin (phải), Tổng quản lý khách sạn Le Méridien Saigon, cùng MC Kiều Khanh (trái) xuất hiện trong trang phục phong cách Bắc Cực, dẫn dắt buổi lễ. Ảnh: Le Méridien Saigon

Ngoài ra, từ ngày 1-24/12, fanpage chính thức của Le Méridien Saigon sẽ tung một phần quà đặc biệt kèm một câu hỏi mỗi ngày. Khách tham gia có thể trả lời trực tiếp ở phần bình luận kèm số may mắn để có cơ hội nhận quà gồm voucher nghỉ dưỡng từ các khách sạn trong hệ thống Marriott International toàn cầu. Voucher áp dụng cho nhiều điểm đến hấp dẫn như Paris, Dubai, Sydney, Melbourne, Bangkok và Bali.

Khách hàng cũng có thể tham gia Lịch Mùa Vọng bằng cách lưu trú hoặc dùng bữa tại Le Méridien Saigon để tham gia rút thăm ngay sảnh lobby. Mỗi ngày có hơn 100 phần quà và diễn ra trong suốt 24 ngày.

Hoạt động "Rung chuông để nhận quà" thu hút nhiều khách tham dự. Ảnh: Le Méridien Saigon

Le Méridien Saigon nằm bên sông Sài Gòn và cầu Ba Son, TP HCM. Khách sạn có 344 phòng với thiết kế nội thất sang trọng, tầm nhìn đẹp mắt ra sông hoặc thành phố. Tiện ích bao gồm phòng gym hiện đại, hồ bơi trên cao và các trải nghiệm thư giãn tại Explore Spa. Nơi đây cũng là địa điểm phù hợp để tổ chức các sự kiện, hội nghị MICE và tiệc cưới với đa dạng quy mô, chủ đề.

Về ẩm thực và giải trí, khách hàng có thể cân nhắc nhà hàng Akuna với một sao Michelin hai năm liên tiếp (2024-2025). Ngoài ra còn có nhà hàng Latest Recipe và Barson với không gian sống động để thưởng thức món ngon và gặp mặt.

Đan Minh