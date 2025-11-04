Le Méridien Saigon nhận hai giải thưởng từ World Luxury Hotel Awards 2025

Le Méridien Saigon đạt danh hiệu khách sạn cao cấp về doanh nghiệp (Việt Nam) và hội nghị - sự kiện (toàn cầu), nâng tổng số giải thưởng trong năm 2025 lên 8.

Năm 2025 là năm đánh dấu nhiều thành tích của Le Méridien Saigon trong dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng, MICE, sự kiện và ẩm thực tại các nhà hàng, quán bar thuộc sự quản lý của khách sạn. Tính đến tháng 10, đơn vị đã đạt loạt giải thưởng: "Best Luxury Lifestyle Hotel in Vietnam" từ Luxury Lifestyle Awards và "Best Scenic View" từ Haute Grandeur Global Awards.

Tổng quản lý khách sạn Lars Kerfin (phải) nhận giải thưởng tại World Luxury Hotel Awards 2025 ở Singapore. Ảnh: Le Méridien Saigon

Về dịch vụ ẩm thực, nhà hàng fine dining Akuna nhận một Dao (One Knife) từ The Best Chef Awards cho bếp trưởng Sam Aisbett; đồng thời lọt top 20 Best Restaurants của Tatler Asia Best và được công nhận Sommelier tốt nhất. Ngoài ra, nhà hàng cũng nhận sao Michelin trong hai năm liên tiếp 2024 và 2025. Quán bar Barson tại tầng G cũng từng được Tatler công nhận là một trong 20 quán bar tốt nhất Việt Nam năm 2024.

Nhà hàng fine dining Akuna tại tầng 9 của khách sạn. Ảnh: Le Méridien Saigon

Trước đó, Le Méridien Saigon đã nhận chứng chỉ Green Globe sau quá trình đánh giá với hơn 44 tiêu chí và gần 400 chỉ số về quản lý bền vững. Green Globe là chứng nhận quốc tế dành cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch - khách sạn, công nhận những đóng góp về phát triển bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế. Từ tiết kiệm năng lượng, quản lý rác thải đến kết nối cộng đồng địa phương, từng chi tiết đều được khách sạn thực hiện với mục tiêu tạo ra trải nghiệm cao cấp nhưng thân thiện môi trường và xã hội.

Khách sạn có vị trí đắc địa với tầm nhìn ngắm trọn cầu Ba Son và sông Sài Gòn. Ảnh: Le Méridien Saigon

Mới đây, khách sạn tiếp tục được Trip.Best vinh danh trong hạng mục Premium Hotel 2025, ghi nhận chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cao cấp mà khách sạn luôn theo đuổi. Trip.Best là hệ thống xếp hạng toàn cầu do Trip.com xây dựng dựa trên dữ liệu khách thực tế, đánh giá từ hàng triệu phản hồi, tỷ lệ đặt phòng thực tế, chất lượng ổn định và điểm độc đáo của khách sạn.

Đan Minh