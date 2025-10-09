Le Méridien Saigon Hotel đạt chứng nhận Green Globe 2025-2026

Le Méridien Saigon Hotel gia hạn thành công chứng nhận Green Globe giai đoạn 2025-2026 nhờ các hoạt động bền vững trong môi trường, xã hội và kinh tế.

Đại diện Le Méridien Saigon cho biết việc đạt chứng nhận lần hai thúc đẩy họ tiếp tục triển khai, duy trì các sáng kiến bền vững cho cộng đồng. Để đạt chứng nhận, khách sạn trải qua quá trình đánh giá khắt khe với hơn 44 tiêu chí và gần 400 chỉ số về quản lý bền vững, từ tiết kiệm năng lượng, quản lý rác thải đến kết nối cộng đồng địa phương.

Khách sạn Le Meridien Saigon đạt chứng nhận Green Globe giai đoạn 2025-2026. Ảnh: Le Méridien Saigon Hotel

Barson - quán bar và lounge tại tầng G Le Méridien Saigon, luôn chú trọng yếu tố bền vững khi ra mắt các sản phẩm cocktail. Đơn cử như ly Be Simple được sáng tạo từ trái sim rừng Phú Quốc, kết hợp lớp foam (bọt) làm từ lòng trắng trứng gà. Bartender Sơn Huỳnh cũng dùng sim làm kẹo ăn kèm để tạo sự đồng bộ.

Một điểm nhấn khác là thực đơn fine dining của bếp trưởng Sam Aisbett tại nhà hàng một sao Michelin - Akuna. Mọi nguyên liệu đều được San tận dụng từ sản phẩm địa phương.

Cocktail "Be Simple" sáng tạo từ trái sim Phú Quốc tại Barson. Ảnh: Le Méridien Saigon Hotel

Đơn cử như món bò Wagyu A5 Sendai cuộn cùng rau lủi rừng Gia Lai, tạo cấu trúc nghìn lớp độc đáo. Các rau được dùng gồm lá cóc, đinh lăng, lá lốt, cải xoong và đọt su su. Mỗi loại còn mang hương vị riêng biệt như để sống, ngâm chua hay chiên giòn. Món cơm niêu Việt Nam cháy cạnh trộn cùng thịt bò beef garum ủ hơn một năm, hẹ và trứng cá tobiko cũng được các thực khách đánh giá cao vì mang hương sắc, văn hóa bản địa.

Ngoài Akuna và Barson, Le Méridien Saigon còn có nhà hàng Latest Recipe với chuỗi chương trình ẩm thực vòng quanh thế giới. Thực khách có thể thưởng thức những món ngon toàn câu, nhấm nháp ly cocktail thiết kế riêng trong không gian sang trọng và tầm nhìn đẹp mắt.

Món bò Wagyu A5 Sendai tại nhà hàng 1 sao Michelin Akuna. Ảnh: Le Méridien Saigon Hotel

Le Méridien Saigon có vị trí đắc địa ngay bên sông Sài Gòn và cầu Ba Son. Từ khách sạn, du khách có thể dễ dàng tiếp cận các địa danh nổi tiếng như Nhà hát lớn Sài Gòn, Nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ hay trung tâm mua sắm như Takashimaya, Vincom...

Cách Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 7 km, khách sạn có 344 phòng sang trọng với tầm nhìn hướng ra sông hoặc thành phố, phòng gym hiện đại, hồ bơi trên cao và Explore Spa. Nơi đây còn là điểm tổ chức các sự kiện MICE, tiệc cưới cao cấp tại TP HCM.

Đan Minh