Le Méridien Saigon đạt giải được ví như 'Oscar ngành khách sạn'

Yến Hoàng, Giám đốc Marketing Le Méridien Saigon đạt danh hiệu Stelliers Asia nhờ góp phần nâng tầm thương hiệu, đưa khách sạn thành điểm đến cao cấp yêu thích tại Việt Nam.

Yến Hoàng là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam đạt danh hiệu Giám đốc Marketing của năm ở giải thưởng Stelliers Asia khu vực châu Á. Lễ trao giải diễn ra tại Thái Lan, được ví như "Oscar ngành F&B", ghi nhận sự cống hiến và sáng tạo của các nhân vật nổi bật trong lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, khách sạn suốt hơn 12 năm.

Yến cho biết giải thưởng này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là thành quả nhờ sự đồng hành của đội ngũ marketing và các đồng nghiệp tại Le Méridien Saigon. Trước đó, cô từng giữ các vị trí marketing chuyên sâu tại tập đoàn quốc tế lớn như IHG, Marriott, Accor và Rosewood.

Yến Hoàng (cầm cúp) nhận giải thưởng Stelliers Asia 2024 tại Thái Lan. Ảnh: Stelliers Asia

Một trong những chiến dịch nổi bật của nữ giám đốc marketing là sự kiện Starlight Countdown Night Concert đêm 31/12 vừa qua. Lần đầu một khách sạn 5 sao tổ chức đêm nhạc đón năm mới với pháo hoa quy mô lớn giữa lòng TP HCM. Với không gian thiết kế công phu, màn trình diễn sống động, sự kiện mang đến cho du khách trong nước lẫn quốc tế nhiều trải nghiệm, góp phần đưa Le Méridien Saigon trở thành trung tâm văn hóa, giải trí của thành phố.

Yến Hoàng cho biết, với cô, Le Méridien Saigon là nơi giao thoa giữa phong cách hiện đại và câu chuyện địa phương. Đó là lý do cô luôn nỗ lực giữ vững giá trị cốt lõi của thương hiệu.

Đồng thời, Yến cũng muốn mang đến sự tươi mới qua những ý tưởng hiện đại như chuỗi "Chef's Table Pause + Savour" do bếp trưởng điều hành Phi Công thực hiện. Hay chương trình "Barson at 9pm - Saigon by Night", một trong những sản phẩm truyền thông giúp cô chứng minh khả năng sáng tạo và kết nối truyền thống với hiện đại. Nhờ đó, Le Méridien Saigon có phong cách gần gũi hơn với đối tượng khách trẻ.

Sự kiện Starlight Countdown Night Concert diễn ra tối 31/12 với sự góp mặt của nhiều sao Việt. Ảnh: Le Méridien

Với phong cách lãnh đạo cởi mở, Yến Hoàng cho biết cô luôn coi trọng tinh thần đồng đội và sự sáng tạo của từng thành viên. Cô thường khích lệ đội ngũ thử nghiệm ý tưởng mới để mỗi chiến dịch đều mang dấu ấn riêng và phản ánh nỗ lực của cả tập thể.

"Thành quả đạt được hôm nay không chỉ là công sức cá nhân, mà còn là sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, đội ngũ khách sạn", Yến nói. Cô cho rằng mấu chốt là cảm giác thỏa mãn khi khách hàng hài lòng và đội ngũ phát triển mạnh mẽ. Với chị, hành trình không phải để đạt danh hiệu mà để tạo ra trải nghiệm ý nghĩa và bền vững.

Yến Hoàng luôn xem đội ngũ nhân sự đồng hành cùng khách hàng là yếu tố cốt lõi quan trọng cho thành công của mọi chiến dịch marketing. Ảnh: NVCC

Giải thưởng Stelliers Asia vinh danh những cá nhân xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khách sạn: General Manager, Sales & Marketing, Finance, F&B, Wellness & Spa. Cạnh tranh với các ứng viên đến từ các tập đoàn danh tiếng như Four Seasons, Capella, Kempinski.

Á Hiên