Le Méridien được đề cử ba hạng mục tại Tatler Best 2025

Le Méridien Saigon được vinh danh tại Tatler Best of Vietnam ngày 18/1, ghi nhận thành tựu trong lĩnh vực khách sạn, ẩm thực và giải trí.

Le Méridien Saigon vừa được đề cử ba hạng mục tại giải thưởng Tatler Best of Vietnam 2025, tổ chức ngày 18/1 tại TP HCM. Đây là sự kiện tôn vinh những điểm đến hàng đầu trong lĩnh vực khách sạn, ẩm thực và giải trí tại Việt Nam.

Mới đây, lễ công bố giải thưởng Tatler Best of Vietnam 2025 đã diễn ra ngày 18/1 tại Le Méridien Saigon. Đây là lần đầu sự kiện được tổ chức tại Việt Nam để vinh danh các đơn vị xuất sắc, khẳng định vị thế của ngành dịch vụ trong nước trên bản đồ khu vực.

Yến Hoàng (trái), Giám đốc Marketing Le Méridien Saigon và Hải Lê (phải), Phó giám đốc Marketing JW Marriott Hotel & Suites Saigon tại sự kiện. Ảnh: Le Méridien Saigon

Le Méridien Saigon đã đạt các danh hiệu: Top 100 Khách sạn tốt nhất với Le Méridien Saigon; Top 100 Nhà hàng tốt nhất với nhà hàng Akuna; và Top 100 Quán bar tốt nhất với Barson. Đại diện Le Méridien cho biết những danh hiệu này là minh chứng cho cam kết cung cấp trải nghiệm chất lượng, cao cấp từ dịch vụ lưu trú, ẩm thực đến không gian giải trí.

Nhờ thực đơn kết hợp nguyên liệu địa phương và phong cách chế biến hiện đại, Akuna thành công tạo dấu ấn cho thực khách trong và ngoài nước. Trong khi đó, Barson thu hút giới trẻ và người sành ăn nhờ không gian sang trọng, ấm cúng và khả năng sáng tạo của các bartender qua từng ly cocktail.

Đội ngũ đầu bếp của nhà hàng Akuna tại sự kiệnTatler Best of Vietnam 2025. Ảnh: Le Méridien Saigon

Tatler Best có di sản hơn 40 năm từ Tatler Dining Guide, cuốn sách uy tín về ẩm thực toàn cầu. Tatler Best of Vietnam lần đầu tổ chức tại dải đất chữ S đã quy tụ nhiều đơn vị đầu ngành, cùng tôn vinh các đề cử được đánh giá, lựa chọn bởi hội đồng giám khảo gồm 50 chuyên gia.

Á Hiên