Lễ kick-off Utopia Villas & Resort quy tụ hơn 1.000 chuyên viên

Lễ kick-off dự án Utopia Villas & Resort ngày 22/12 tại JW Marriott Hà Nội, quy tụ hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh từ nhiều đại lý phân phối, đánh dấu thời điểm dự án ra mắt thị trường.

Sự kiện có sự tham gia của các đại lý như BHS, FAM, Midland, AHS, Doha, Vhomes... Đây được xem là bước khởi động cho kế hoạch phân phối một khu đô thị nghỉ dưỡng quy mô 200 ha tại miền Bắc.

Với chủ đề ""Hoa nở giữa địa đàng", chương trình được xây dựng theo thông điệp về sự khởi sinh và phát triển của một không gian sống gắn với thiên nhiên. Đại diện ban tổ chức cho biết, lễ kick-off không chỉ mang ý nghĩa khởi động dự án mà còn hướng tới việc truyền tải định hướng phát triển dài hạn của dự án tới đội ngũ phân phối.

Sự kiện kick-off dự án Utopia Villas & Resort thu hút hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh. Ảnh: Phú Thành Holdings

Tại sự kiện, ông Trương Xuân Quý - Tổng giám đốc Utopia Land chia sẻ tầm nhìn dài hạn trong việc kiến tạo Utopia Villas & Resort trở thành khu đô thị nghỉ dưỡng gắn với yếu tố sinh thái, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư kết hợp nghỉ dưỡng và đầu tư dài hạn.

Chương trình được dàn dựng với các tiết mục nghệ thuật và phần trình diễn của ca sĩ Võ Hạ Trâm, bên cạnh hoạt động giới thiệu tổng quan dự án và lễ ký kết đối tác chiến lược. Khoảnh khắc kick-off với nghi thức đánh chiêng, được xem là dấu mốc chính thức khởi động dự án.

Đại diện 6 đại lý phân phối chiến lược cam kết đồng hành cùng Utopia Villas & Resort. Ảnh: Phú Thành Holdings

Utopia Villas & Resort tọa lạc tại An Nghĩa, Phú Thọ, quy mô 200 ha. Trong đó, 80 ha địa hình đồi tự nhiên kết hợp cùng 120 ha hệ sinh thái mặt nước hồ Đá Bạc.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị nghỉ dưỡng với 7 phân khu, cung cấp hơn 1.100 sản phẩm biệt thự và nhà phố. Bên cạnh đó là hệ tiện ích đẳng cấp được quy hoạch đồng bộ, hỗ trợ cư dân trải nghiệm đa dịch vụ, từ ẩm thực, vui chơi, giải trí đến chăm sóc sức khỏe, gắn kết cộng đồng.

Utopia Villas & Resort với quy mô hơn 200 ha, 7 phân khu, 1100 sản phẩm. Ảnh: Phú Thành Holdings

Đơn vị phát triển dự án Phú Thành Holdings kỳ vọng, trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng miền Bắc đang tìm kiếm những mô hình mới, Utopia Villas & Resort sẽ góp thêm nguồn cung cho phân khúc này.

Song Anh