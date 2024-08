Lê Khánh Hưng dừng bước ở giải golf nghiệp dư Mỹ

MỹGolfer nghiệp dư hàng đầu Việt Nam Lê Khánh Hưng dừng bước tại US Amateur 2024 khi thua Tyler Mawhinney 4&3 ở vòng 1/64 kiểu đấu hố loại trực tiếp.

Gặp Mawhhinney, Khánh Hưng hòa hai hố đầu rồi bị dẫn từ hố 3. Sau khi thắng hố 6 để hạ bất lợi xuống 1up, đại diện hàng đầu trong golf nghiệp dư Việt Nam cầm cự được ở cách biệt này thêm ba hố.

Lúc đó, Khánh Hưng chưa hết hy vọng lật ngược tình thế. Tuy nhiên, khi vừa qua nửa sau sân đấu, anh thua ngay hố 10 do bogey, trong khi đối thủ giữ par. Với kết quả này, Mawhinney trở lại dẫn Khánh Hưng 2up khi xong hố 5.

Golfer Lê Khánh Hưng. Ảnh: VGA

Đến hố 12, Khánh Hưng tiếp tục thua, cũng do chênh lệch bogey so với par của tài năng Mỹ. Ngay sau đó, anh gỡ được hố 13 nhưng lại thất bại ở hố 14. Sang hố 15, Khánh Hưng ghi birdie, nhưng Mawhinney được eagle. Lúc này, cuộc so tài cũng khép lại ở tỷ số 4&3. Khi bước vào đấu hố, Khánh Hưng đứng thứ 37 trong bảng xếp hạt giống, còn Mawhinney là 28.

Trận đấu hố quy chuẩn kết thúc khi số up lớn hơn số hố còn lại, biểu thị tỷ số qua số up đứng trước số hố.

Kết quả "sốc nhất" vòng 1/64 xảy ra ở trận hạt giống thứ 64 Ethan Fang thắng số một Jimmy Ellis bằng birdie để đạt 2up ngay hố 18.

Khánh Hưng dừng bước, nhưng vẫn là đại diện Việt Nam đầu tiên vào đến giai đoạn đấu hố loại trực tiếp trong lịch sử US Amateur. Giải do Hiệp hội golf Mỹ (USGA) mở từ 1895, yêu cầu chuyên môn đang ở đỉnh tầm bán chuyên để sự kiện xứng danh major nghiệp dư quốc tế.

Sự kiện từng ghi nhận nhiều cựu vô địch về sau là huyền thoại, như Bobby Jones với kỷ lục thắng năm kỳ, Arnold Palmer (1954), Jack Nicklaus (1959, 1961), Tiger Woods với mạch thắng ba kỳ (1994-1996).

Kỳ đấu 2024 vẫn theo phương thức tuyển đại chúng với yêu cầu chỉ số điểm chấp tối đa 0.4 và không giới hạn tuổi bên cạnh chọn lọc qua bảng nghiệp dư thế giới (WAGR) và thành tích gần nhất trong hệ thống USGA. Từ đó, có 312 suất vào tranh ngôi vô địch ở Minnesota gồm 142 suất đặc cách và 170 suất qua đợt "thi mở" với 4.970 thí sinh đăng ký. Trong danh sách đó, Việt Nam được hai đại diện gồm Khánh Hưng qua vòng loại và Nguyễn Anh Minh thuộc diện đặc cách khi đứng trong top 100 WAGR.

Cuộc tranh cup bắt đầu bằng hai vòng đấu gậy luân phiên qua sân Chaska par70 và Hazeltine National par72 để chọn ra 64 gương mặt vào đấu hố loại trực tiếp. Xong giai đoạn đầu, Anh Minh dừng bước do ghi điểm gộp +7 trong khi điểm cắt loại ở mức even par, còn Khánh Hưng đi tiếp nhờ -1 rồi dừng bước ở vòng 1/64. Tân vô địch dự kiến lộ diện vào sáng 19/8 giờ Hà Nội.

Anh Minh 17 tuổi và Khánh Hưng 16 tuổi hiện đứng đầu golf nghiệp dư Việt Nam, đều từng vô địch giải thuộc hệ thống chuyên nghiệp trong nước và mang về hai huy chương golf đầu tiên cho nước nhà trong lịch sử SEA Games, tại Cambodia 2022, trong đó Khánh Hưng đoạt vàng, Anh Minh nhận đồng.

Quốc Huy