Lê Khánh đóng phim về mâu thuẫn gia đình

Diễn viên Lê Khánh lần đầu đóng chính điện ảnh trong "Chị ngã em nâng" - phim về tình chị em, diễn cùng Thuận Nguyễn, Uyển Ân.

Teaser phim "Chị ngã em nâng" Teaser "Chị ngã em nâng" - phim ra mắt đầu tháng 10. Video: Đoàn phim cung cấp

Hôm 4/9, teaser phim hé lộ cảnh tranh cãi bên bàn tiệc của chị em Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn). Buổi mừng sinh nhật từ vui vẻ hóa căng thẳng khi Thương phản đối em trai kết hôn, còn Lực cho rằng bản thân luôn bị chị gái áp đặt. Phim còn có sự tham gia của Uyển Ân - vai người yêu Lực, và Quốc Trường - bạn trai Thương, hai nhân vật góp phần đẩy mâu thuẫn lên cao trào.

Kịch bản thuộc thể loại tâm lý - tình cảm, xoay quanh một gia đình làm nhang truyền thống. Sau một biến cố, Thương trở thành chỗ dựa duy nhất cho em. Lớn lên, Thương thành đạt, kỳ vọng em trai đi theo định hướng của cô. Dù vậy, tình thương hóa áp lực, khiến hai chị em Thương rạn nứt, đối mặt nhiều tình huống sinh tử.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của đạo diễn Vũ Thành Vinh, sau một năm ra mắt Hai Muối - Quyền Linh đóng chính. Năm ngoái, phim bị nhiều khán giả cho rằng nội dung đơn điệu, cách xử lý rơi vào lối mòn. Rút kinh nghiệm với tác phẩm đầu tay, Vũ Thành Vinh cho biết ở phim mới, anh có một đội ngũ biên kịch lâu năm, từng góp mặt trong nhiều dự án "trăm tỷ". "Tôi chọn Lê Khánh đóng chính vì khả năng diễn hài tốt, giúp phim mang màu sắc tươi vui, đồng thời đảm nhận được những cảnh nặng về tâm lý", anh nói.

Lê Khánh (phải) và Thuận Nguyễn trong một phân cảnh "Chị ngã em nâng". Ảnh: Lê Cầm

Khác Hai Muối - khai thác đề tài tình cha con, ở kịch bản mới, anh xoáy sâu vào rạn nứt của mối quan hệ chị em khi trưởng thành. Một trong những câu thoại của nhân vật là "Không lẽ chị em mình chỉ thương nhau khi còn nhỏ?". Phim còn sự tham gia của nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Hoài Linh, Hạnh Thúy, Đinh Y Nhung, Thanh Thức.

Lê Khánh, 44 tuổi, nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như kịch nói, phim ảnh, MC. Các phim nghệ sĩ từng đóng có: Cô dâu đại chiến, Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Cuộc chiến hoa hồng, Dù gió có thổi, Độc thân tuổi 30. Ở mảng sân khấu, cô ghi dấu qua nhiều vở diễn tại Idecaf, Thiên Đăng.

Cô và diễn viên Tuấn Khải bắt đầu hẹn hò khi học chung Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM, khóa 5. Dù cùng lớp, Tuấn Khải là sinh viên nhỏ tuổi nhất, Lê Khánh học trễ một năm, hơn anh ba tuổi. Họ kết hôn cuối năm 2014, sau 12 năm yêu nhau. Tháng 10/2018, diễn sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Tuấn Khang. Cuối năm 2021, cô sinh con trai thứ hai, đặt tên Tuấn Kha.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh, 49 tuổi, tốt nghiệp ngành quay phim trường Điện ảnh TP HCM 1996, tốt nghiệp khoa Đạo diễn điện ảnh 1999, Cử nhân ngành Quốc tế học Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội 2002. Anh từng đoạt giải thưởng Mai Vàng 2013, năm huy chương vàng tại các Liên hoan truyền hình toàn quốc, nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2016. Anh là nhà sản xuất của loạt chương trình Solo cùng bolero, Cười xuyên Việt, Gương mặt điện ảnh. Năm ngoái, phim Hai Muối do anh thực hiện, Quyền Linh đóng chính, thu về hơn 40 tỷ đồng.

Mai Nhật