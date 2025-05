Lê Huỳnh Bảo Ngọc: 'Tôi tập trung việc học hơn tham gia showbiz'

Bảo Ngọc, 17 tuổi, cho biết tập trung thời gian để hoàn thành những năm cuối cấp sau khi tham gia dự án “Lật mặt 8”.

Dịp tham gia tác phẩm của đạo diễn Lý Hải, Bảo Ngọc nói về những trải nghiệm sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật và các dự định sắp tới.

- Cơ duyên nào đưa bạn đến vai diễn điện ảnh đầu tay trong "Lật mặt 8"?

- Thời điểm dự án tuyển diễn viên, tôi đang tham gia một phim truyền hình. Người thân đọc được thông tin vai diễn nên gửi cho tôi. Ban đầu tôi lo mình không làm được, khó sắp xếp thời gian cho phim kia nên không nộp đơn online. Hôm sau biết êkíp có casting offline, tôi quyết định thử sức. Tôi được đưa một đề bài để diễn xuất, thử hát khoảng 2-3 câu rồi thể hiện khả năng vũ đạo. Xong phần thi, không thấy ai phản ứng gì, tôi nghĩ mình hết cơ hội. Ngày nhận kết quả trúng tuyển, tôi vui đến mức không tin vào sự thật.

Trong tác phẩm, tôi hóa thân My, thành viên của nhóm nhạc gồm những cô cậu tuổi teen. My là con gái nhà khá giả, có tính cách yểu điệu, cái tôi lớn. Để nhập vai, tôi chấp nhận phơi nắng gần một tuần tại Bình Thuận. May mắn tôi có chút kỹ năng hát, nhảy nên dễ thích nghi. Tôi biết ơn vì được làm việc cùng đạo diễn Lý Hải và nhà sản xuất Minh Hà. Có lúc tôi thấy chênh vênh, cô chú lại ở bên, cho tôi những gợi ý. Khi tôi chưa diễn được, cô chú hỏi han cảm xúc chứ không trách móc. Điều này cho tôi cảm giác ấm áp trong thời gian làm phim.

Trailer chính thức của "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" Trailer ''Lật mặt 8: Vòng tay nắng'', Bảo Ngọc xuất hiện từ giây thứ 18. Video: LH Production

- Vai My có gì giống và khác với Bảo Ngọc ngoài đời?

- Tôi nghĩ điểm chung là đam mê nghệ thuật còn khác ở tính cách, lối suy nghĩ. My năng động, hoạt ngôn còn tôi lại là người hướng nội. Tôi hơi ngại khi gặp người lạ. Đôi lúc tập trung làm việc gì đó, cơ mặt tôi khá căng, khiến bản thân trở nên lạnh lùng trong mắt mọi người. Tôi có đọc được những ý kiến của khán giả về điều này và đang cố gắng tiếp thu, sửa đổi. Tôi hiểu mọi người thương nên mới góp ý để mình tốt lên.

- Thời điểm vướng nghi vấn có thái độ không tốt với một người làm việc chung năm 2023 và nhận nhiều chỉ trích, bạn đối diện thế nào?

- Đó là quãng thời gian khủng hoảng với tôi. Sau khi vượt qua được rồi, tôi thấy mọi thứ nhẹ nhàng, rút ra được nhiều bài học cho bản thân. Tôi may mắn có gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Họ sát cánh, động viên tôi từng chút, giải thích mọi vấn đề cho tôi hiểu, khuyên tôi đừng quá để ý dư luận mà chỉ cần sống tốt. Đọc bình luận tiêu cực, tôi có chút buồn song cảm xúc ấy không tồn tại lâu. Ba mẹ đưa tôi đi ăn, chơi, mua đồ chơi cho vì lúc đó tôi còn nhỏ, xem phim cùng tôi. Ngoài ra tôi thường ở bên chú cún, năng lượng đáng yêu của thú cưng giúp tôi luôn vui vẻ.

Diễn viên cao 1,6 m, có khuôn mặt khả ái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Hoạt động nghệ thuật từ nhỏ, nổi tiếng năm 10 tuổi, bạn sắp xếp thời gian học ra sao?

- Tôi rèn cho mình thói quen dậy từ 5h, tập thể dục khoảng 20 phút sau đó tranh thủ học bài đến 7h30 rồi đến trường. Sau khi kết thúc bữa tối, tôi tiếp tục học và vận động nhẹ nhàng. Gia đình không ai ép mà tự tôi muốn đưa bản thân vào guồng, bởi phải kỷ luật trước mới làm được việc khác. Có những lúc lịch trình dày, học nặng song tôi chỉ biết động viên bản thân cố gắng. Tôi thấy tuổi thơ của mình tuyệt vời và nhiều màu sắc, có vui, buồn và những kinh nghiệm. Tôi chưa từng nghĩ sẽ đổi nghề khác bởi đam mê nghệ thuật trong tôi quá lớn.

Ba mẹ rất ủng hộ, chưa bao giờ gợi ý tôi đi theo con đường khác. Ngày nhỏ, tôi thích hát và muốn tham gia một cuộc thi về lĩnh vực này, mẹ cũng đồng ý. Nhiều khi thấy tôi gò ép bản thân quá, ba mẹ lại nhắc phải giãn ra. Dù không hoạt động trong nghề, họ khuyên tôi nhiều điều, luôn dặn tôi tin vào chính mình và sống tử tế.

Bảo Ngọc trong trích phim 'Gia đình là số 1' Lê Huỳnh Bảo Ngọc trong trích đoạn ''Gia đình là số 1''. Video: HTV Films

- Có thể hát, nhảy, trình diễn thời trang, bạn muốn được khán giả nhớ đến nhiều nhất với vai trò nào?

- Vì muốn được công chúng ghi nhận ở đa lĩnh vực, tôi sẽ cố gắng làm tốt mọi việc. Có nhiều người đề xuất tôi thi hoa hậu song tôi không hào hứng lắm mà thích diễn xuất và ca hát hơn. Hiện tại cho đến hết lớp 12, tôi tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Nếu khởi động Lật mặt 9, tôi sẽ đi casting. Tôi sẵn sàng thể hiện mọi vai, dù đó là nhân vật khiến công chúng ghét. Tôi quan niệm khán giả ''ném đá'' nhân vật tức là vai diễn thành công. Bên cạnh đó, tôi tập trung cho việc học. Tôi muốn du học song đó là dự định ở tương lai, chưa thể nói trước.

Lê Huỳnh Bảo Ngọc hát 'Tình bạn diệu kỳ' Bảo Ngọc biểu diễn ca khúc ''Tình bạn diệu kỳ'' năm 2022. Video: YouTube Lof Kun Làm Việc Tốt

Lê Huỳnh Bảo Ngọc quê Cần Thơ, hiện sống ở TP HCM. Cô từng tham gia Đồ Rê Mí 2015, giành á quân chương trình Gương mặt thân quen nhí cùng năm. Ngoài ca hát, cô đóng phim và một số vở kịch Tết, gây chú ý từ sitcom Gia đình là số 1.

Phương Linh