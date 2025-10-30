Lễ hội thả đèn thắp sáng toàn Thái Lan

Thái Lan tổ chức lễ hội ánh sáng Loy Krathong từ nay đến hết tháng 11 tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Sukhothai, Ayutthaya, Pattaya.

Loy Krathong là một trong những lễ hội quan trọng được tổ chức khắp Thái Lan. Theo truyền thống, mỗi ngọn đèn thả trôi trên sông biểu trưng cho lời cầu nguyện bình an. Qua nhiều năm, hoạt động thả đèn được nhân rộng, tạo nên một mùa lễ hội ánh sáng, thu hút đông đảo du khách và dân địa phương tham dự. Năm nay, Thái Lan mở rộng quy mô tổ chức ở nhiều điểm du lịch trên cả nước với đa dạng hoạt động.

Hoạt động thả đèn cầu bình an hút nhiều khách du lịch và dân địa phương hàng năm. Ảnh: TAT

Cụ thể, tại tỉnh Sukhothai, nơi được xem là cội nguồn của Loy Krathong, khách du lịch lẫn người dân địa phương có thể tham gia thắp nến từ nay đến ngày 5/11 tại Công viên Lịch sử Sukhothai - di sản thế giới được UNESCO công nhận. Sukhothai cách thủ đô Bangkok khoảng 400 km về phía Bắc. Du khách có thể di chuyển bằng tàu lửa hoặc máy bay, xe khách.

Sukhothai được thắp sáng trong đêm diễn ra lễ hội Loy Krathong. Ảnh: TAT

Ngoài lễ hội thả đèn, những ngôi chùa cổ trong công viên vào dịp này cũng được thắp sáng bằng hàng nghìn ngọn nến, tái hiện khung cảnh vương quốc Sukhothai xưa vào các dịp lễ hội. Du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng và âm thanh, kết hợp kể chuyện huyền thoại về Nang Noppamas - người được coi là nguồn gốc của lễ hội Loy Krathong.

Hoa đăng Krathong được người dân tại Ayutthaya chuẩn bị cho Loy Krathong. Ảnh: TAT

Cách Bangkok chỉ một giờ đi xe, cố đô Ayutthaya với nhiều ngôi đền, chùa nổi tiếng lâu đời cũng là điểm đến của những người thích tìm hiểu về lịch sử, di sản xứ chùa Vàng. Vào đêm 5/11, Trung tâm Nghệ thuật Thủ công Bang Sai và Công viên Lịch sử Ayutthaya sẽ diễn ra các hoạt động đặc sắc.

Lễ hội Loy Krathong tại kênh Khlong Mae Kha tỉnh Chiang Mai. Ảnh: TAT

Các khu vực tổ chức sẽ hạn chế đèn điện, ưu tiên ánh sáng từ trăng và nến thắp tại các đền đài cổ kính. Du khách có thể mặc trang phục Thái cổ truyền, thả đèn Krathong giữa hồ nước và tận hưởng vẻ đẹp cổ xưa của kinh đô Ayutthaya.

Pattaya là điểm đến được yêu thích tiếp theo sau chuỗi sự kiện Loy Krathong năm nay. Thành phố sẽ tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Pattaya vào ngày 28-29/11 với chủ đề "Ánh sáng của lòng trung thành vĩnh cửu – The Light of Eternal Loyalty". Sự kiện dự kiến mang đến những màn trình diễn pháo hoa hoành tráng, biểu thị lòng tôn kính và tri ân của người dân với Hoàng gia Thái Lan.

Các đôi thường tranh thủ dịp lễ hội thả đèn để cùng cầu phúc và tình duyên. Ảnh: TAT

Ban tổ chức khuyến khích du khách tham dự diện trang phục truyền thống Thái Lan hoặc quần áo lịch sự với tông màu nhã nhặn để cùng hòa mình vào không khí trang nghiêm.

Đan Minh