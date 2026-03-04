Lễ hội Saigontourist Group đem đến 500 món đặc sản ba miền

Lễ hội tái hiện văn hóa trên bến dưới thuyền cùng "10 hành trình hương vị" với hơn 500 món ăn từ Nam ra Bắc, diễn ra vào 26-29/3.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 có chủ đề "Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam". Sự kiện do Saigontourist Group tổ chức tại Khu du lịch Văn Thánh (TP HCM), gần ga metro thuận tiện di chuyển, mở cửa 15h-22h mỗi ngày. Vé được mở bán sớm với giá ưu đãi 10% hoặc mua 10 tặng 1 từ nay đến hết 23/3.

Chương trình quy tụ 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao thuộc hệ thống Saigontourist Group trên toàn quốc, các địa phương liên kết phát triển du lịch với TP HCM, đối tác du lịch, lữ hành. Đặc biệt, đây là lần đầu lễ hội có sự tham gia của các Tổng Lãnh sự quán tại TP HCM, góp phần đa dạng trải nghiệm.

Hoạt cảnh trên bến dưới thuyền tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2025. Ảnh: Saigontourist Group

Không gian sự kiện thiết kế thành nhiều cụm chủ đề, tái hiện dòng chảy văn hóa vùng miền, gồm Làng chợ Bắc bộ, Phố cổ Hội An, Chợ nổi miền Tây, TP HCM xưa và TP HCM đương đại. Qua đó, thực khách có thể trải nghiệm "10 hành trình hương vị" với hơn 500 món ăn từ Nam ra Bắc, trong lẫn ngoài nước.

Trong đó, khu ẩm thực miền Bắc giới thiệu các món truyền thống như bún chả, phở và đặc sản vùng cao Đông - Tây Bắc. Khu miền Trung mang đến đặc sản Huế, Hội An và ẩm thực duyên hải. Khu miền Nam nổi bật với bánh xèo, món ăn chợ nổi và ẩm thực khẩn hoang Nam Bộ. Bên cạnh đó là dòng ẩm thực hiện đại theo xu hướng "xanh", thức uống lành mạnh và các món kết hợp đương đại.

Hoạt động đờn ca tài tử tại lễ hội. Ảnh: Saigontourist Group

Ngoài ẩm thực, lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật như múa rối nước, múa Chăm, hát bài chòi, dân ca Huế, hò đối đáp, đờn ca tài tử, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên, múa xòe và nhạc trẻ đương đại. Khu trải nghiệm làng nghề giúp khách xem nghệ nhân làm bánh dân gian, đan nón, làm gốm, tranh Đông Hồ hay hoa giấy Thanh Tiên. Ban tổ chức cũng bố trí nhiều tiểu cảnh check-in mang bản sắc vùng miền, không gian trải nghiệm trang phục truyền thống như áo dài, áo bà ba và trang phục dân tộc vùng cao.

Du khách tham quan, thưởng thức các món ngon 3 miền tại lễ hội năm ngoái. Ảnh: Saigontourist Group

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group là sự kiện quy mô lớn tại Việt Nam, từng nhận danh hiệu "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới" ba năm liên tiếp (2023-2025) và "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á" bốn năm liên tiếp (2022-2025) từ World Culinary Awards.

Chương trình năm nay mở bán vé sớm với giá ưu đãi, áp dụng từ 3/3 đến 23/3 với hai lựa chọn: mua 10 vé tặng một vé hoặc giảm 10% trên tổng hóa đơn. Giá vé trọn gói 200.000 đồng cho một người lớn, đã bao gồm coupon sử dụng dịch vụ tại lễ hội. Trẻ em cao dưới 1,2 m được miễn phí khi đi cùng người lớn.

Đan Minh