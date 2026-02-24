Lễ hội sách Tết thu hút hơn một triệu lượt khách

Lễ hội sách Tết Bính Ngọ ở TP HCM thu hút hơn một triệu lượt khách, doanh thu gần 8,2 tỷ đồng sau tám ngày tổ chức.

Chương trình diễn ra từ ngày 15 đến 22/2 (28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) ở ba địa điểm - đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), phường Bình Dương và phường Vũng Tàu. Tại đường Lê Lợi, sự kiện đạt trên một triệu lượt khách, còn công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) đón khoảng 100.000 lượt người tham quan.

Đường sách Tết ở Lê Lợi - Nguyễn Huệ đông người tham quan tối khai mạc. Ảnh: Quỳnh Trần

Tổng số bản sách bán ra đạt hơn 83.000 bản, trong đó những ấn phẩm vào top bán chạy gồm Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ (bản tiếng Anh), Tuổi thơ ở Đông Dương, Lịch sử Việt Nam bằng hình (bản tiếng Anh và tiếng Việt), Tư duy ngược, Tư duy mở. Doanh thu tập trung cao vào mùng Một đến mùng Ba, trong đó nhiều đơn vị đạt mức tăng trưởng tốt, thể hiện sức mua và nhu cầu đọc dịp đầu năm.

Trong tám ngày diễn ra lễ hội, 80 hoạt động được tổ chức với 15 chương trình sân khấu, 20 chuyên đề triển lãm, hơn 30 workshop. Trên trục đường Lê Lợi (đoạn Nguyễn Huệ - Quách Thị Trang, phường Sài Gòn và Bến Thành), đường sách chia thành các phân khu A, B, C với quy mô hơn 13.000 m2, trên đoạn đường dài khoảng 400 m.

Điểm nhấn của chương trình là không gian văn hóa Hồ Chí Minh với tám trụ sách chuyên đề, thể hiện các dấu mốc lịch sử như 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2026), 50 năm Sài Gòn - Gia Định mang tên TP HCM (1976-2026). Tại đây, độc giả có thể tiếp cận nhiều ấn phẩm viết về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Anh, bộ Tủ sách di sản Hồ Chí Minh với gần 70 đầu sách.

Ban tổ chức còn tạo nhiều không gian công nghệ như AI, AR, thư viện số, phản ánh xu hướng đọc thời chuyển đổi số. Khu hội nhập quốc tế Vòng giao thoa tri thức quy tụ nhiều đơn vị xuất bản nước ngoài trưng bày, giao lưu.

Nhiều phụ huynh lần đầu đưa con tham quan đường sách Tết. Ảnh: Quỳnh Trần

Ở Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, mỗi địa điểm đều có điểm nhấn riêng. Khu vực phường Bình Dương có không gian triển lãm báo xuân, góc ông đồ cho chữ, sân chơi đọc sách và kể chuyện cho thiếu nhi. Ở phường Vũng Tàu, các tư liệu về truyền thống đấu tranh ở địa phương, thành tựu kinh tế biển, tuyên truyền đối ngoại về biển đảo được trưng bày.

Hoạt động lì xì sách đầu xuân tiếp tục được duy trì. So với năm ngoái, hình thức tặng sách đa dạng hơn. Độc giả có thể nhận qua ba cách: quét mã vạch nhận sách nói, nhận sách qua máy phát sách tự động (ATM sách nghĩa tình) và trực tiếp. Gần 2.000 bản sách, báo, tạp chí được trao tặng đến người dân ở ba khu vực.

Lễ hội đường sách là hoạt động văn hóa tiêu biểu được tổ chức tại TP HCM mỗi dịp Tết Nguyên đán. Tết Bính Ngọ, lễ hội bước sang năm thứ 16. Năm ngoái, sự kiện thu hút hơn một triệu lượt người tham quan, mua sách và tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Mai Nhật