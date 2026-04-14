Lễ hội Nhật Bản dành cho fan manga

Lễ hội Nhật Bản tại TP HCM hướng đến cộng đồng yêu manga với chương trình giảm giá loạt truyện tranh, chơi game nhận poster "Dan Da Dan".

Sự kiện được tổ chức dịp 50 năm thành lập công ty Fahasa, khai mạc tối 12/4. Đại diện ban tổ chức cho biết lễ hội mở màn cho chuỗi chương trình kỷ niệm của đơn vị, mục tiêu phục vụ độc giả, lan tỏa văn hóa đọc, kéo dài đến tháng 8.

Khán giả trẻ dự chương trình "Unbox manga Dan Da Dan". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Trong chương trình, nhiều nhóm sản phẩm được giới thiệu như manga, mô hình nhân vật, văn phòng phẩm đang có sức hút với nhóm độc giả trẻ. Sự kiện giới thiệu nhiều IP (hệ thống nhân vật, câu chuyện, hình ảnh) nổi tiếng toàn cầu, như Hello Kitty, Sanrio, Doraemon, Dan Da Dan, Sonny Angel. Theo đơn vị, việc đưa các IP được yêu thích vào không gian nhà sách góp phần phong phú thêm trải nghiệm mua sắm, cập nhật xu hướng văn hóa - giải trí đương đại, giúp sách gần hơn với thị hiếu khách hàng.

Điểm nhấn là sự kiện giới thiệu tập một bộ manga nổi tiếng Dan Da Dan. Độc giả còn tham gia minigame, quiz nhận poster truyện tranh từ Nhà xuất bản Kim Đồng. Nhiều series manga khác được trưng bày, như Frieren - Pháp sư tiễn táng, Monster Deluxe, Hoa thơm kiêu hãnh, One Piece, Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki. Khách hàng được ưu đãi giảm đến 50% với nhiều dòng manga, mô hình, văn phòng phẩm và các sản phẩm mang phong cách Nhật Bản.

Chương trình hướng đến xây dựng xuyên suốt trải nghiệm cộng đồng yêu thích văn hóa Nhật Bản, manga, card game và mô hình lắp ráp. Độc giả có thể trải nghiệm cardgame Pokémon ME03, dự workshop lắp ráp mô hình Ensky, Gunpla. Ban tổ chức kỳ vọng những hoạt động này tạo thêm sức hút cho sự kiện, gia tăng tính tương tác cho khách hàng.

Truyện tranh "Dan Da Dan" được trưng bày ở lễ hội. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Fahasa được thành lập năm 1976 với tên gọi Quốc doanh phát hành sách và cổ phần hóa sau đó 30 năm. Năm 2024, họ khai trương thêm sáu nhà sách gồm Hùng Vương, Ba Tháng Hai, Đông Sài Gòn (TP HCM), Hồng Bàng (Hải Phòng), Cà Mau và Trần Duy Hưng (Hà Nội). Các chi nhánh đều có diện tích hàng trăm đến nghìn m2. Rộng nhất là Fahasa Hồng Bàng khi trưng bày hơn 100.000 bản sách quốc văn và ngoại văn các loại, 25.000 mặt hàng văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi trẻ em, hàng lưu niệm và quà tặng.

Tam Kỳ