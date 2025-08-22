Lễ hội mùa vàng ở Bản Mây

Lễ mừng cơm mới của người Tày tại Sa Pa cũng được tái hiện chân thực. Đây là dịp để người Tày bày tỏ lòng biết ơn với thần linh và tổ tiên. Những hạt nếp thơm từ vụ gặt đầu tiên được dùng để làm cơm mới dâng cúng trời đất, tổ tiên của họ. Sau lễ, bát cơm trắng dẻo được trao cho du khách như lời chúc mừng.