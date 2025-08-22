Lễ hội mùa vàng ở Bản Mây

Tháng 8, Sa Pa chào đón du khách với lễ hội mùa vàng tại Bản Mây, Sun World Fansipan Legend. Lễ hội thu hút hàng nghìn du khách tham quan và trải nghiệm không gian văn hóa địa phương, hòa mình trong các hoạt động mừng mùa màng truyền thống của Sa Pa.
Lễ hội tái hiện nghi lễ và sinh hoạt truyền thống của 7 dân tộc: H’Mông Sa Pa, H’Mông Điện Biên, Xa Phó, Tày, Giáy, Dao Đỏ, Thái và Hà Nhì. Đây cũng là dịp đồng bào ăn mừng một năm mưa thuận gió hòa và đón chào mùa vụ bội thu. Trong không khí mừng 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, từ cổng Bản Mây, những lá cờ đỏ được sắp xếp tựa ruộng bậc thang.
Toàn bản được trang trí với những biểu tượng mùa màng bội thu như bồ thóc căng tròn và gùi lúa xếp. "Không gian nơi đây mang lại cảm giác trù phú và rộn rã như lời chào đón mùa lúa chín", Hà Minh, một du khách đến từ Hà Nội nhận xét.
Lễ mừng cơm mới của người Tày tại Sa Pa cũng được tái hiện chân thực. Đây là dịp để người Tày bày tỏ lòng biết ơn với thần linh và tổ tiên. Những hạt nếp thơm từ vụ gặt đầu tiên được dùng để làm cơm mới dâng cúng trời đất, tổ tiên của họ. Sau lễ, bát cơm trắng dẻo được trao cho du khách như lời chúc mừng.
Phần lễ trang trọng nhưng phần hội lại nhộn nhịp với tiếng reo hò. Du khách được tham gia các hoạt động như thổi cơm, giã cốm. Với sự giúp sức từ các nghệ nhân bản địa, mỗi thao tác của du khách thêm sinh động và đậm chất Sa Pa.
Bên cạnh đó, du khách còn thưởng thức âm nhạc dân tộc như khèn Mông, hát then Tày, múa xòe Thái hay tiếng trống chiêng vang vọng núi rừng. Các tiết mục biểu diễn mang hơi thở đời sống thường nhật và khát vọng về cuộc sống no đủ.
Từ bản Mây, du khách có thể đi cáp treo ba dây lên Fansipan - nóc nhà Đông Dương. Đây là thời điểm đẹp nhất trong năm để ngắm nhìn thung lũng Mường Hoa vàng óng bởi ruộng bậc thang.
Chương trình kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay tại Sun World Fansipan Legend có thông điệp "Beloved Vietnam 2/9 - Tổ quốc ta cờ hoa rạng rỡ", với chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc sắc.
Tại đỉnh Fansipan, lễ thượng cờ là trải nghiệm không nên bỏ qua. Ngắm lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên kỳ đài và hát quốc ca Việt Nam giữa thiên nhiên là khoảnh khắc đầy tự hào về đất nước. Dịp này, khu du lịch trang trí hàng chục nghìn lá cờ đỏ sao vàng, tạo nên không gian chụp ảnh ngập tràn tình yêu nước.
Từ ngày 19/8 đến 20/9, khu du lịch áp dụng ưu đãi cho du khách Việt Nam. Theo đó, khi mua vé cáp treo sau 13h, du khách nhận buffet tối tại hai nhà hàng Vân Sam và Hoa Hồng trong khung giờ từ 16h đến 18h30.
Thanh Thư
Ảnh: Sun Group, Bảo Long