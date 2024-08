Lễ hội 'Mùa vàng Bản Mây' trên đỉnh Fansipan

Vào ngày 24-25/8, lễ hội Then Kin Pang sẽ tiếp nối. Theo người Thái, "then" nghĩa là tiên hoặc "người trời", "kin" là ăn hoặc ăn mừng và "pang" chỉ lễ hội, người dự lễ. Then Kin Pang là nghi lễ cúng mừng con nuôi, do thầy Then thực hiện để cầu nguyện các vị thần linh ban phước cho thời tiết thuận lợi và cuộc sống ấm no.

Đến Then Kin Pang, du khách sẽ được chiêm ngưỡng nghi lễ tâm linh diễn xướng, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa và diễn xuất; sử dụng các nhạc cụ truyền thống như đàn tính, nhạc xóc, trống, chiêng và chũm chọe. Các điệu hát then, hát mạng và hát xao xên cùng góp phần tạo nên không gian văn hóa độc đáo của người Thái Trắng.

Ngoài việc cầu mùa màng bội thu, lễ hội Then Kin Pang còn là dịp để các đôi trai gái bày tỏ tình cảm qua những bài hát và điệu múa vui vẻ. Ẩm thực của dân tộc Thái tại đây cũng rất đặc sắc, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm trọn vẹn.