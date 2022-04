Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022 thu hút du khách

Lạng SơnDu khách được tham gia các trò chơi dân gian, khinh khí cầu, thưởng thức pháo hoa, chương trình nghệ thuật cùng nhiều hoạt động văn hóa khác.

Tối 29/4, sự kiện khai mạc Lễ hội Kỳ Hoa – Lạng Sơn 2022 đã diễn ra tại khu đô thị Mailand Hoàng Đồng (Hoàng Trung, Hoàng Đồng, tỉnh Lạng Sơn). Với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, lễ khai mạc đã thu hút số lượng lớn du khách tham gia.

Sân khấu sự kiện khai mạc lễ hội Kỳ Hoa. Ảnh: Phú Long

Sau phần khai mạc, du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với 10 hoạt cảnh đầu tư công phu nhằm tái hiện bức tranh "trấn doanh bát cảnh" đậm nét văn hóa xứ Lạng, từ câu chuyện quá khứ, hiện tại và hướng đến tương lai. Nhiều ca sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn trong đêm khai mạc như Hồng Nhung, Kyo York...

Bên cạnh đó, lễ khai mạc cũng thu hút hàng nghìn khán giả theo dõi trực tuyến qua kênh truyền hình địa phương, tiếp sóng trên 20 đài phát thanh các tỉnh khác và livestream tại fanpage của chương trình. Kết thúc lễ khai mạc, du khách chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm thấp lung linh sắc màu.

Màn trình diễn múa sư tử mèo truyền thống. Ảnh: Phú Long

Từ sáng 29/4, lễ hội Kỳ Hoa mở cửa đón khách tham quan tự do và tham gia vào các chuỗi hoạt động ẩm thực đặc sắc với các sản vật từ hơn chục gian hàng chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn (OCOP). Cùng với đó là các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống như trích đoạn nghi lễ Lẩu Then, trích đoạn sân khấu hóa lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ, biểu diễn múa sư tử mèo, trình diễn hát giao lưu then, sli, lượn, múa chầu, lày cỏ, tung còn, đánh yến...

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội khám phá mê cung kỳ thú, ngắm toàn cảnh núi rừng Đông Bắc từ khinh khí cầu, cắm trại quanh hồ...

Đây là năm đầu tiên lễ hội Kỳ Hoa được tổ chức với định hướng trở thành điểm nhấn nổi bật của du lịch Lạng Sơn trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện do UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tổ chức với sự đồng hành Tập đoàn Sovico, công ty Phú Long, ngân hàng HDBank, hãng hàng không Vietjet, diễn ra từ ngày 29/4 đến 3/5.

Hoạt động đốt lửa trại khai mạc lễ hội Kỳ Hoa 2022. Ảnh: Phú Long

Bên cạnh các hoạt động chính, lễ hội dành phần lớn không gian dành cho nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí cho du khách tại dự án Mailand Hoàng Đồng, thông qua hành trình trải nghiệm "ngũ sắc Kỳ Hoa" – 5 sắc màu đại diện cho 5 đặc trưng của văn hoá Lạng Sơn bao gồm: sắc bản địa, sắc tương lai, sắc gắn kết, sắc thanh âm và sắc tự nhiên. Với mỗi đặc trưng sẽ là chuỗi hoạt động đa dạng đi kèm, nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người của mảnh đất xứ Lạng, đồng thời mang đến cho du khách những kỷ niệm khó quên tại thành phố cửa khẩu.

Nhân dịp này, dự án khách sạn sân golf quốc tế Hoàng Đồng Lạng Sơn cũng được khởi động với tên thương mại Mailand Hoàng Đồng. Nằm trong chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, TP Lạng Sơn đang có nhiều chuyển biến mạnh mẽ về phát triển và nâng cấp đô thị. Trong đó, Mailand Hoàng Đồng được kỳ vọng trở thành một một trung tâm đô thị mới nằm ở phía Bắc của thành phố, nhằm quảng bá, giới thiệu, xúc tiến đầu tư về văn hóa, kinh tế cho tỉnh.

Lễ khởi động dự án Khách sạn sân golf quốc tế Hoàng Đồng Lạng Sơn. Ảnh: Phú Long

"Chúng tôi cam kết sẽ kiến tạo Mailand Hoàng Đồng trở thành nơi hội tụ tinh hoa xứ Lạng, điểm nhấn của vùng đất cửa khẩu. Lễ hội Kỳ Hoa dự kiến sẽ được tổ chức thường niên vào dịp lễ 30/4 - 1/5", ông Thân Thế Hà - đại diện chủ đầu tư Mailand Hoàng Đồng, Ban tổ chức lễ hội Kỳ Hoa 2022 khẳng định.

Ngọc Diễm