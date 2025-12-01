Lễ hội Giáng sinh nhiệt đới tại Danang Marriott Resort & Spa

Danang Marriott Resort & Spa tổ chức lễ hội Giáng sinh "Miền nhiệt đới" với các chi tiết trang trí gắn liền biển xanh, cát trắng, cùng hơn 1.100 tán dừa quanh khu nghỉ dưỡng. Đi cùng là chuỗi hoạt động lễ hội diễn ra xuyên suốt đến giao thừa, mở đầu bằng nghi thức thắp sáng cây thông Giáng sinh diễn ra vào ngày 5/12.
Năm nay, những giai điệu Giáng sinh sẽ được thể hiện bởi các bé đến từ làng trẻ em SOS Đà Nẵng. Sau đó, các em sẽ cùng gửi gắm điều ước lên cây "Nguyện ước". Du khách tham gia sự kiện có thể hóa thân thành ông già Noel bí mật để thực hiện những ước nguyện đó, dành tặng những món quà bất ngờ cho các em.
Về ẩm thực, nhà hàng Goji Kitchen & Bar trong khuôn viên resort mang đến menu đặc biệt cho mùa lễ hội. Không gian dùng bữa được bày trí đậm chất Giáng sinh với đèn đom đóm và cây thông noel. Du khách tham gia tiệc buffet vào đêm Giáng sinh và giao thừa còn có cơ hội thưởng thức đại tiệc ẩm thực với các món Á - Âu: gà tây nướng nguyên con, đùi heo muối, thăn ngoại bò Wagyu cuộn kiểu Wellington... Ngoài ra còn có các loại hải sản tươi sống đánh bắt trong ngày như tôm hùm, sashimi, sushi, món tráng miệng đặc trưng Noel như bánh khúc cây và bánh bông lan Pandoro.
Các đôi muốn có đêm Giáng sinh hay giao thừa lãng mạn, riêng tư có thể cân nhắc nhà hàng Madame Son. Bếp trưởng Twedi mang đến thực đơn 5 món ngon kết hợp từ các nguyên liệu cao cấp như trứng cá Caviar và pate gan ngỗng.
Writer's Bar tại sảnh tầng một khách sạn mang đến set trà chiều nhiều màu sắc và đậm chất lễ hội. Set bánh ngọt và mặn đi kèm trà, cà phê hoặc champagne. Du khách có thể thưởng thức tại bar hoặc trong phòng riêng Greatroom có tầm nhìn ra bờ biển Non Nước và vườn cây xanh mát.
Danang Marriott Resort & Spa còn tổ chức chuỗi sự kiện cho các khách nhí ở khu vui chơi như thử trang trí bánh quy hay tạo hình người tuyết...
Bên cạnh các hoạt động, khu nghỉ dưỡng còn áp dụng ưu đãi với gói phòng "Festive Delights" cho gia đình và các đôi. Gói đã bao gồm bữa sáng cho hai người lớn và tiệc buffet tối cho khách lưu trú vào các ngày 24, 25 và 31/12.
Đan Minh
Ảnh: Danang Marriott Resort & Spa
