Lễ hội Giáng sinh nhiệt đới tại Danang Marriott Resort & Spa

Danang Marriott Resort & Spa tổ chức lễ hội Giáng sinh "Miền nhiệt đới" với các chi tiết trang trí gắn liền biển xanh, cát trắng, cùng hơn 1.100 tán dừa quanh khu nghỉ dưỡng. Đi cùng là chuỗi hoạt động lễ hội diễn ra xuyên suốt đến giao thừa, mở đầu bằng nghi thức thắp sáng cây thông Giáng sinh diễn ra vào ngày 5/12.

Năm nay, những giai điệu Giáng sinh sẽ được thể hiện bởi các bé đến từ làng trẻ em SOS Đà Nẵng. Sau đó, các em sẽ cùng gửi gắm điều ước lên cây "Nguyện ước". Du khách tham gia sự kiện có thể hóa thân thành ông già Noel bí mật để thực hiện những ước nguyện đó, dành tặng những món quà bất ngờ cho các em.