Lễ hội ẩm thực thế giới kéo dài ba tháng ở Cam Ranh

Lễ hội Hương vị Thế giới diễn ra từ nay đến tháng 5, giới thiệu chuỗi ẩm thực Hàn - Việt - Nga, các món ngon quốc tế tuyển chọn cùng thực đơn mới do bếp trưởng Andy Phạm Xuân Cường sáng tạo.

Sự kiện do Radisson Blu Resort Cam Ranh lần đầu tổ chức. Chương trình khởi động với Tuần lễ Ẩm thực Việt Nam ngày 24-28/3, giới thiệu các món ăn vùng miền cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm gồm biểu diễn ẩm thực, âm nhạc dân gian và món ngon đường phố. Tiếp đó là Ngày hội Món tráng miệng ngày 3/4 với các món ngọt từ trái cây mùa hè Việt Nam.

Nối tiếp, Tuần lễ Ẩm thực Nga diễn ra vào ngày 13-18/4 với sự tham gia của bếp trưởng khách mời Yaroslav Nedumov từ Radisson Collection Paradise Resort & Spa ở Sochi, Nga. Sau đó là Tuần lễ Ẩm thực Quốc tế - Các quốc gia ven biển (ngày 28/4-2/5) và Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc (ngày 12-16/5) với các nghi thức ẩm thực truyền thống. Khách tham quan được tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như kéo co, ô ăn quan, pétanque (ném bi sắt), bên cạnh các lớp trải nghiệm trong nhà như làm bánh xoài, nấu ăn và vẽ cá gỗ.

Bếp trưởng điều hành Andy Phạm Xuân Cường của Radisson Blu Resort Cam Ranh. Ảnh: Radisson Blu Resort Cam Ranh

Chuỗi sự kiện diễn ra song song với hoạt động giới thiệu thực đơn mới tại nhà hàng Blu Lobster, do bếp trưởng điều hành Andy Phạm Xuân Cường xây dựng. Bếp trưởng Andy có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực, từng làm việc tại nhiều nhà hàng đạt giải thưởng ở Trung Quốc, Việt Nam và Trung Đông. Dưới sự dẫn dắt của ông, Blu Lobster hướng đến mô hình nhà hàng sang trọng fine dining, nơi mỗi món ăn gắn với câu chuyện về vùng đất, nguyên liệu và văn hóa địa phương.

Nhà hàng nằm trong khuôn viên Radisson Blu Resort Cam Ranh, giữa khu vườn nhiệt đới bên bờ biển Bãi Dài. Không gian mở hướng biển cùng cách bài trí bàn ăn tạo nên trải nghiệm ẩm thực riêng tư trong tiếng sóng và ánh nến buổi tối.

Các nguyên liệu sử dụng cho món ăn được lựa chọn kỹ lưỡng từ nguồn cung địa phương. Ảnh: Radisson Blu Resort Cam Ranh

Blu Lobster hiện được xếp hạng số một tại Cam Ranh trên Tripadvisor. Tại đây, bếp trưởng Andy giới thiệu triết lý "Dining with a Story" (ẩm thực cùng câu chuyện). Trong đó mỗi món ăn được xây dựng từ nguồn nguyên liệu địa phương và kỹ thuật chế biến hiện đại - tinh giản, tôn trọng sự thuần khiết của nguyên liệu.

Lớp học nấu ăn và lớp học vẽ cá gỗ, trình bày món ăn cao cấp sẽ mở suốt tuần lễ Ẩm thực Việt Nam. Ảnh: Radisson Blu Resort Cam Ranh

Ông hợp tác với cộng đồng ngư dân và các nông trại trong khu vực để lựa chọn nguyên liệu như tôm hùm Cam Ranh, sò điệp tuyển chọn thủ công và cá mú đen Hòn Mun, kết hợp với rau hữu cơ từ Đà Lạt. Thực đơn gồm nhiều món đặc trưng như tôm hùm nướng sốt béo của Pháp Béarnaise sả và nước mắm, tartare tôm hùm với xốt gừng hay lẩu hải sản Nha Trang với nước dùng dashi Nhật Bản. Phần tráng miệng mang hương vị Việt Nam với kem mousse cà phê kết hợp chocolate đen Lâm Đồng.

Đan Minh