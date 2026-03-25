Lễ hội ẩm thực Saigontourist Group khai mạc ngày mai

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 khai mạc ngày 26/3, quy tụ 600 món ngon, tái hiện hoạt cảnh văn hóa vùng miền thành bản đồ ẩm thực xuyên Việt.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 17h30 ngày 26/3 tại Khu du lịch Văn Thánh (TP HCM), mở cửa đón khách 15h-22h mỗi ngày, kéo dài đến hết 29/3. Sự kiện được vinh danh "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất thế giới", trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách vào dịp cuối tháng 3, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh ẩm thực Việt ra quốc tế.

Với chủ đề "Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam", lễ hội năm nay quy tụ hơn 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao thuộc hệ thống Saigontourist Group toàn quốc, cùng các địa phương và đối tác ẩm thực. Không gian sự kiện thiết kế theo hướng mở, tái hiện một "bản đồ ẩm thực" thu nhỏ, nơi mỗi khu vực đại diện cho một vùng miền hoặc chủ đề riêng biệt.

Hoạt động hát bài chòi bốc thăm trúng thưởng tại lễ hội năm ngoái. Ảnh: Saigontourist Group

Toàn bộ khuôn viên được bố trí thành một hành trình xuyên suốt, đưa thực khách đi qua 10 "chặng dừng" với các bản sắc khác nhau, từ ẩm thực Tây Bắc, miền Trung, Nam Bộ đến hải sản biển đảo, ẩm thực cung đình, các món từ hạt gạo, trà Việt và xu hướng ẩm thực xanh. Theo ban tổ chức, cách bố trí này giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận tất cả món ăn, tạo cảm giác như đang "du lịch xuyên Việt" chỉ trong vài giờ.

Chương trình "500 món ăn - 10 hành trình hương vị" là điểm nhấn lớn của lễ hội năm nay. Hàng trăm món ăn từ dân dã quen thuộc đến đặc sản vùng cao, ẩm thực cung đình cầu kỳ hay món hiện đại đều được đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp biến tấu theo xu hướng mới. Việc kết hợp nhiều phong cách ẩm thực trong cùng một không gian nhằm tạo điều kiện để thực khách thưởng thức và so sánh hương vị giữa các vùng miền.

Không gian dùng bữa được bố trí thoải mái theo từng khu vực, vùng miền với các tiểu cảnh, giúp tạo không khí như đang ăn tại địa phương. Ảnh: Saigontourist Group

Song song với các món truyền thống, yếu tố ẩm thực bền vững cũng được chú trọng khi nhiều gian hàng giới thiệu các món ăn sử dụng nguyên liệu tự nhiên, thân thiện môi trường. Đây cũng là xu hướng đang được quan tâm trên thế giới và dần được đưa vào các sự kiện ẩm thực quy mô lớn tại Việt Nam.

Đặc biệt, khu "Ẩm thực không biên giới" lần đầu có sự góp mặt của các Tổng lãnh sự quán và thương hiệu quốc tế tại TP HCM. Thực khách sẽ có thêm nhiều lựa chọn với các món ăn đặc trưng từ các nền văn hóa khác nhau trên thế giới chứ không chỉ dọc dải đất chữ S. Ban tổ chức cho biết khu vực này sẽ là không gian giao thoa ẩm thực, nơi khách tham quan có thể trải nghiệm cả hương vị trong nước lẫn quốc tế.

Trước ngày khai mạc, các hội thi chuyên môn đã diễn ra nhằm tôn vinh tay nghề đầu bếp và nghệ nhân ẩm thực. Các hạng mục như Top 10 món ngon vùng miền, Top 10 đầu bếp xuất sắc và Top 6 chuyên gia pha chế giỏi được lựa chọn từ nhiều đơn vị tham gia. Những món đạt giải sẽ được trình diễn trực tiếp tại lễ hội để công chúng tiếp cận gần hơn với kỹ thuật chế biến và câu chuyện phía sau mỗi món ăn.

Bên cạnh trải nghiệm ẩm thực, lễ hội còn mang đến không gian văn hóa - nghệ thuật đa dạng. Các chương trình biểu diễn như múa rối nước, hát bài chòi, dân ca Huế, đờn ca tài tử, cồng chiêng Tây Nguyên, múa xòe... được tổ chức xen kẽ với các tiết mục âm nhạc hiện đại. Nhiều làng nghề thủ công cũng được tái hiện ngay tại sự kiện, mang đến trải nghiệm tương tác cho du khách.

Khách tham quan có thể trực tiếp tham gia làm bánh dân gian, đan nón lá, làm gốm, chế tác guốc mộc hoặc quạt giấy. Không gian check-in được đầu tư với các tiểu cảnh tái hiện hình ảnh làng quê, phố cổ và chợ nổi. Những hoạt động này nhằm tạo kết nối giữa người tham dự và giá trị văn hóa bản địa, tăng tính trải nghiệm cho lễ hội.

Hoạt động thử làm gốm tại khu làng nghề gốm Bát Tràng. Ảnh: Saigontourist Group

Song song đó, chương trình kích cầu du lịch cũng được triển khai ngay tại lễ hội với nhiều ưu đãi cho du khách. Các tour trong nước, quốc tế và combo dịch vụ được giới thiệu với mức giá hấp dẫn, đi kèm tư vấn và tương tác trực tiếp. Một số chương trình livestream tại chỗ cũng được tổ chức nhằm cập nhật thông tin và tạo thêm kênh tiếp cận cho khách hàng.

Năm 2025, sự kiện hút hơn 70.000 lượt khách tham dự. Theo ban tổ chức, toàn bộ công tác chuẩn bị đã hoàn tất trước giờ khai mạc, từ không gian, gian hàng đến các chương trình biểu diễn và hoạt động phụ trợ. Thời gian mở cửa linh hoạt từ chiều đến tối giúp người dân dễ dàng sắp xếp lịch trình, phù hợp nhiều nhóm khách như gia đình, bạn trẻ hay du khách quốc tế.

"Với sự đầu tư đồng bộ về nội dung và hình thức, lễ hội năm nay được kỳ vọng tiếp tục thu hút đông đảo khách tham dự, trở thành điểm đến nổi bật của TP HCM trong những ngày cuối tháng 3, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị ẩm thực Việt Nam trong bối cảnh du lịch trải nghiệm ngày càng được ưa chuộng", đại diện ban tổ chức cho biết.

Đan Minh