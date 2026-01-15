Lê Hoàng Robotics xây dựng hệ sinh thái robot phục vụ đời sống

Lê Hoàng Robotics chọn chiến lược phát triển hệ sinh thái, tập trung vào phân phối, ứng dụng và đào tạo nhằm đưa robot AI tiếp cận đời sống tại Việt Nam.

Theo International Federation of Robotics (IFR), năm 2024, số lượng robot công nghiệp mới lắp đặt trên toàn cầu vượt 600.000 đơn vị. Tại Đông Nam Á, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh, nhờ nhu cầu tự động hóa trong sản xuất, logistics và dịch vụ.

Trong bối cảnh đó, robot không còn giới hạn trong các nhà máy lớn mà dần xuất hiện ở trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và không gian sống. Đây cũng là hướng tiếp cận mà Lê Hoàng Robotics theo đuổi khi mở rộng hoạt động từ phân phối thiết bị sang xây dựng hệ sinh thái ứng dụng robot AI cho nhiều lĩnh vực.

Theo đại diện doanh nghiệp, chiến lược của hãng là kết nối các giải pháp robot theo từng nhóm nhu cầu cụ thể, thay vì cung cấp thiết bị đơn lẻ.

Ông Lê Văn Sơn - CEO Lê Hoàng Robotics và Ông Wang Xingxing - CEO Unitree tại hội nghị khách hàng Unitree toàn cầu 2025. Ảnh: Lê Hoàng Robotics

Ở lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu, doanh nghiệp hợp tác với Dobot để cung cấp robot giảng dạy STEM và các mô hình mô phỏng dây chuyền sản xuất thu nhỏ. Các nền tảng này cho phép học sinh, sinh viên tiếp cận sớm với lập trình robot, điều khiển tự động và thị giác máy tính. Ở phân khúc nghiên cứu nâng cao, các dòng robot bốn chân và robot hình người của Unitree được sử dụng trong thử nghiệm AI, cảm biến và thuật toán điều hướng.

Trong mảng dịch vụ - tiện ích, robot phục vụ của Keenon được triển khai tại nhà hàng, khách sạn, bệnh viện để hỗ trợ giao đồ, dẫn đường và tương tác cơ bản với khách hàng. Song song đó, robot vệ sinh công nghiệp của Gausium được ứng dụng tại trung tâm thương mại, sân bay và nhà xưởng, đáp ứng nhu cầu làm sạch quy mô lớn, liên tục.

Ở lĩnh vực công nghiệp và logistics, Lê Hoàng Robotics hợp tác với Hikrobot để cung cấp robot tự hành (AMR), hỗ trợ vận chuyển nội bộ và quản lý kho theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp tối ưu luồng hàng và giảm phụ thuộc vào lao động thủ công.

Robot dịch vụ Keenon phục vụ tại siêu thị Mena Gourmet. Ảnh: Lê Hoàng Robotics

Khác với mô hình phân phối thuần thương mại, Lê Hoàng Robotics định vị vai trò là đơn vị tích hợp giải pháp. Doanh nghiệp tham gia từ khâu tư vấn lựa chọn robot phù hợp, triển khai thử nghiệm, đào tạo vận hành đến bảo trì trong suốt vòng đời sản phẩm.

Song song với hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học, trung tâm đào tạo và tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm robot tại các triển lãm công nghệ. Theo đại diện Lê Hoàng Robotics, mục tiêu dài hạn là góp phần hình thành nguồn nhân lực am hiểu robot và AI, tạo nền tảng để công nghệ này được ứng dụng rộng rãi, hiệu quả hơn trong đời sống.

Việc robot ngày càng xuất hiện trong các không gian quen thuộc như lớp học, bệnh viện hay trung tâm dịch vụ cho thấy xu hướng "đời sống hóa" công nghệ robot. Thay vì là thiết bị phức tạp chỉ dành cho chuyên gia, robot AI đang được thiết kế theo hướng dễ tiếp cận, dễ vận hành và phục vụ các nhu cầu cụ thể.

Trong bối cảnh đó, mô hình hệ sinh thái Lê Hoàng Robotics theo đuổi phản ánh cách tiếp cận phổ biến trên thế giới - kết hợp thiết bị, phần mềm, dịch vụ và đào tạo để thúc đẩy ứng dụng robot một cách bền vững.

Linh Lam