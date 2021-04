Lê Hàn Quốc nói 'không' với hàng kém chất lượng

Giữa thập niên 2000, khi giao thương quốc tế khởi sắc, hoa quả xuất xứ Hàn Quốc luôn cháy hàng, cung không đủ cầu. Nhiều người cho rằng Hàn Quốc sẽ buông lỏng sản xuất, kiểm dịch để nâng cao sản lượng, kiếm lời từ thị trường. Tuy nhiên, nông dân nước này vẫn giữ quan điểm: nói "không" với hàng kém chất lượng và quả hỏng (hàng lỗi) phải loại bỏ, chứ không bán. Từ đó đến nay, trái cây Hàn luôn được người tiêu dùng đánh giá cao, trong đó có trái lê.

Nuôi trồng với tiêu chuẩn cao

Tại Hàn, hơn 300.000 tấn lê đặc sản được trồng ở nhiều vùng nông thôn, ban đầu chủ yếu là lê Singo có vị khác biệt, chất lượng cao. Khi sắc vỏ đổi sang màu nâu vàng trong túi bọc trái cây, quả sẽ được thu hoạch. Tại vườn, nông dân gọc cây lê sạch sẽ, loại bỏ sâu bệnh, côn trùng gây hại, lá rụng...

Sau khi hái xuống, lê được xếp ở nơi râm mát, thoáng gió và khô ráo nhằm giữ hàm lượng nước, tránh hư hỏng. Tiếp đó đưa chúng vào kho lạnh bảo quản sớm nhất để đảm bảo độ tươi ngon, giữ lâu hơn trước khi đóng gói và bán. Nhiệt độ bảo quản lê là 15 độ C và giảm dần 1 độ C mỗi ngày trong 15 ngày.

Lê Hàn Quốc được chăm sóc tỉ mỉ để đảm bảo màu quả đẹp mắt và thịt quả đạt chất lượng tốt.

Các nhà khoa học Hàn cho rằng thời điểm thu hoạch có thể ảnh hưởng tốc độ hư hỏng từ lõi của quả lê. Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, lê sẽ được hái đúng thời điểm với điều kiện nhiệt độ mỗi năm một khác. Từ lúc thu hoạch đến khi giao tới tay khách, nông dân không được sử dụng bất cứ chất bảo quản có hại nào. Do đó, giống lê Hàn thường cao hơn nhiều so với lê Trung Quốc.

Cẩn trọng với hàng nhái

Hiện trên thị trường có nhiều cơ sở bày bán "lê Hàn Quốc" nhưng giá thành rẻ (chưa đến 100.000 mỗi kg). Đại diện thương hiệu Evergood - nhà nuôi trồng và phân phối lê 100% từ Hàn - cho rằng sản phẩm trên là "hàng nhái", chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc.

Giống lê nhái được trồng và thu hoạch không theo tiêu chuẩn, tiêm nhiều chất hóa học để có thể thu hoạch với số lượng lớn hơn và bảo quản lâu hơn. Thậm chí người tiêu dùng có thể cất giữ trong tủ lạnh trong 5 tháng, không có lợi với sức khỏe.

"Dù hình dáng sản phẩm giả mạo giống lê Hàn Quốc, nhưng khi trồng ở những khu vực khác, điều kiện thu hoạch cũng hoàn toàn khác biệt, nó không còn là loại quả có giá trị cũng như dinh dưỡng nữa", đại diện thương hiệu Evergood nói.

Trái lê Evergood được thu hoạch cẩn thận để vỏ mịn, không bị bầm dập.

Tại thị trường Việt Nam, lê Hàn Quốc được đánh giá cao bởi giá trị dinh dưỡng, nó mang lại có thể làm quà tặng cao cấp, với nhiều thương hiệu lớn. Trong đó thương hiệu Evergood chủ yếu xuất khẩu sang Việt Nam. Nhờ quy trình trồng, thu hoạch và bảo quản công phu, sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng.

Vạn Phát