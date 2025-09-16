Lễ giỗ chung cho liệt sĩ thành cổ Quảng Trị

Ban Quản lý di tích tổ chức lễ giỗ chung cho các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, tối 16/9.

Lễ giỗ bắt đầu từ 18h15, trước Đài tưởng niệm ở trung tâm khu di tích thành cổ Quảng Trị - nơi được mô phỏng nấm mộ chung của hàng nghìn liệt sĩ. Mâm cúng được chuẩn bị theo nghi thức truyền thống của người Việt, gồm hoa quả, gà, lợn quay, xôi chè, vàng mã... Nhiều cá nhân, tổ chức gửi lẵng hoa, giỏ trái cây lên bàn cúng bày tỏ lòng tri ân.

Mâm cúng bày dưới đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở thành cổ. Ảnh: Đắc Thành

Tham dự lễ giỗ là lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, bảo tàng tỉnh, cán bộ nhân viên khu di tích và một số người dân, du khách. Ban Quản lý khu di tích đã nhắc lại những ngày tháng chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của hàng nghìn chiến sĩ trong cuộc chiến bảo vệ thành cổ.

Sau khi tất cả mọi người tham dự dành một phút mặc niệm, Chủ tịch tỉnh Trần Phong, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đã dâng hoa, hương lên đài tưởng niệm. Ông Phong đã thực hiện các nghi thức rót rượu, trà, nước, múc cháo ra chén và vãi mâm cúng gồm gạo, cháo, nổ, thuốc lá...

Ông Trần Phong, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị, dâng hương tại đài tưởng niệm thành cổ. Ảnh: Đắc Thành

Bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng ban Quản lý Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và thành cổ Quảng Trị, cho biết đây là lễ giỗ thường niên hơn 20 năm qua, được tổ chức vào ngày kết thúc cuộc chiến 81 ngày đêm (28/6-16/9/1972) nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị.

Sau lễ dâng hương của lãnh đạo tỉnh, người dân lần lượt vào thắp hương. "Trong cuộc chiến, nhiều người ngã xuống đến nay chưa tìm thấy thi thể. Những nén hương dâng lên là để bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ cha anh", anh Nguyễn Phước, nhà ở gần thành cổ, nói.

Những người tham dự đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Đắc Thành

Sáng 28/6/1972, chính quyền Việt Nam Cộng hòa với sự hậu thuẫn của Mỹ tổ chức cuộc phản công mang mật danh "Lam Sơn 72" để tái chiếm Quảng Trị, bắt đầu 81 ngày đêm bắn phá khu vực thành cổ.

Theo tư liệu ở Bảo tàng thành cổ Quảng Trị, tổng số bom đạn Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa ném xuống thành cổ và thị xã Quảng Trị trong chiến dịch tái chiếm 81 ngày đêm bằng sức công phá của 7 quả bom nguyên tử. Trong đó, đối phương rải 328.000 tấn bom, 552.000 viên đạn 105 mm, 55.000 viên đạn 155 mm, 8.164 viên đạn 175 mm. Hải pháo Mỹ bắn 615.164 viên, máy bay Mỹ oanh kích 1.650 lần, máy bay Việt Nam Cộng hòa 594 lần.

Đến ngày 16/9/1972, quân giải phóng miền Nam Việt Nam rút khỏi thành cổ, thương binh cũng được chuyển đi hết. Cuộc chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị đã góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn Hội nghị Paris, tạo đà giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đắc Thành