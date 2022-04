Lê Dương Bảo Lâm vượt thử thách, săn quà cho khán giả

Ở thử thách cuối cùng “Về đích”, nghệ sĩ Dương Lâm thử sức với khâu quét mã kiện hàng, ghi nhận dữ liệu trên hệ thống BEST, đưa về đúng bưu cục trước khi phát tận tay khách hàng. Với 15 kiện hàng cần thao tác, Dương Lâm thể hiện sự nhanh nhẹn khi hoàn thành thử thách trước thời gian quy định. Anh nhận về 5 bộ quà độc quyền của BEST, dành tặng cho 5 khán giả may mắn theo dõi đến cuối chương trình.