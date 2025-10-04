Lê Dương Bảo Lâm: 'Tôi không đùa lố trong game show'

Lê Dương Bảo Lâm nói cố gắng mang tiếng cười để tạo màu sắc cho show, không đùa quá trớn khi tham gia "Chiến sĩ quả cảm".

Gần đây, diễn viên gây chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế của Bộ Công an. Anh nhiều lần vấp tranh cãi khi có hành động, câu nói bị cho là lố.

Lê Dương Bảo Lâm trong buổi giao lưu khán giả chiều 3/10. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Trong tập 3, khi cùng đồng đội tham gia tập huấn các điều lệnh đội ngũ, anh bị chỉ huy nhắc nhở về thái độ không nghiêm túc lúc thực hiện động tác chào thủ trưởng. Diễn viên còn mặc đồ chiến sĩ diễn hoạt cảnh có phần nhạy cảm với ca sĩ Binz. Nhiều khán giả cho rằng hành động của anh từ hài hước thành phản cảm.

Lê Dương Bảo Lâm, Tiến Luật và Song Luân cũng từng bị phạt ở chương trình khi diễn "tiểu phẩm" lúc đang trải nghiệm những thử thách nguy hiểm.

Lê Dương Bảo Lâm bị nhắc nhở vì thái độ thiếu nghiêm túc Lê Dương Bảo Lâm bị nhắc nhở về thái độ thiếu nghiêm túc khi nhập vai công an. Video: Ban tổ chức cung cấp

Chiều 3/10 tại TP HCM, Lê Dương Bảo Lâm cùng Mono, Tiến Đạt, Kiều Minh Tuấn - dàn sao tham gia chương trình - giao lưu cùng khán giả. Trước ý kiến cách thể hiện của Bảo Lâm không phù hợp chương trình, anh nói: "Những phút gây cười cũng là cách tôi mang đến màu sắc riêng cho show. Nhưng xin khẳng định rằng tôi luôn tập trung, cố gắng hết mình, không đùa quá giới hạn cho phép".

Đại tá Triệu Văn Minh - giám đốc Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng chống khủng bố - cho biết những phút giây vui đùa của các nghệ sĩ giúp cán bộ, chiến sĩ giảm bớt áp lực trong quá trình rèn luyện khắc nghiệt. "Chúng tôi coi họ như đồng đội, người trong gia đình. Họ đã mang đến cho công chúng hình ảnh bình dị, gần gũi của lực lượng Công an Nhân dân", anh nói.

Lê Dương Bảo Lâm: 'Tôi không hài lố trong game show' Lê Dương Bảo Lâm cùng Tiến Luật tranh thủ diễn "tiểu phẩm" trong khi đang thực hiện động tác chữa cháy. Video: Ban tổ chức cung cấp

Trước show này, Lê Dương Bảo Lâm thường vướng tranh cãi khi đùa giỡn ở các talk show, sự kiện hay bán hàng online. Trong phiên livestream bán mặt hàng thực phẩm cùng Võ Tấn Phát vào tháng 10/2024, để chứng minh đồ ăn ngon, anh đưa lên miệng nhai rồi bón cho Võ Tấn Phát. Anh còn mang chuyện con cái ra đùa cợt, kêu gọi bán hàng. Trên trang cá nhân của anh, nhiều khán giả nhắn nhủ diễn viên chấn chỉnh lại lời nói, giữ hình ảnh trong mắt công chúng.

Lê Dương Bảo Lâm được khán giả biết đến khi đoạt quán quân Cười xuyên Việt 2015. Sau đó anh tích cực tham gia phim điện ảnh, sitcom, web drama. Anh thường chia sẻ video về cuộc sống gia đình, hậu trường game show, những màn tung hứng với đồng nghiệp, bạn bè, thu hút hàng triệu lượt người theo dõi trên các nền tảng. Anh kết hôn năm 2017, có ba con.

Chiến sĩ quả cảm do Cục Công tác chính trị phối hợp cùng một đơn vị tổ chức sản xuất theo chỉ đạo của Bộ Công an, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025). Chương trình ra mắt cuối tháng 7 năm nay, hiện phát sóng được 10 tập, nhằm lan tỏa hình ảnh của chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam, truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ.

Hoàng Dung