Lê Dũng 'Vova' bị bắt

Hà NộiÔng Lê Văn Dũng, Dũng "Vova", 51 tuổi, bị bắt sau hơn một tháng trốn lệnh truy nã của Công an Hà Nội về cáo buộc chống phá nhà nước.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội thông báo ông Dũng bị bắt sáng 30/6 khi đang trốn tại nhà người quen ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa. "Nghi can không chống cự và bước đầu có thái độ khá hợp tác", lãnh đạo Công an Hà Nội nói.

Từ hôm nay, ông Dũng sẽ bị tạm giam 4 tháng.

Lê Dũng "Vova" trước khi bị truy nã. Ảnh: Facebook nhân vật.

Ông Dũng bị khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo điều 117 Bộ luật Hình sự. Nhưng khi nhà chức trách đến tống đạt các quyết định tố tụng, ông Dũng đã bỏ trốn. Ngày 28/5, ông bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội phát lệnh truy nã.

Hiện, sai phạm cụ thể của ông Dũng chưa được cơ quan điều tra công bố.

Theo cơ quan công an, ông Dũng tự xưng là nhà báo, thường xuyên phát trực tiếp trên trang Facebook, Youtube cá nhân bàn về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước và quốc tế. Ông tự mở "trường quay" tại nhà với tên gọi "Đài truyền hình CHTV" và cùng nhiều người thường "lên sóng" bình luận.

Ngày 25/5, ông đăng lên trang cá nhân nói bị Cơ quan An ninh điều tra triệu tập và cho rằng các "livestream trên Facebook cá nhân dựa trên các chuẩn mực đạo đức, hiến pháp; phần lớn video chỉ liên quan vấn đề kỹ thuật, quản lý xây dựng".

Phạm Dự