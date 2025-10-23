Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bulgaria

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại quảng trường Thánh Alexander Nevski, khi lãnh đạo Việt Nam thăm chính thức nước này.

Xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân sáng 23/10 tiến vào quảng trường Thánh Alexander Nevski, trung tâm thủ đô Sofia, Bulgaria, trước sự chào đón trang nghiêm của đội nghi lễ, quân nhạc, theo TTXVN.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và phu nhân đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tại nơi đỗ xe, bắt tay, chào mừng, trước khi cùng di chuyển tới thảm đỏ, bước vào vị trí danh dự.

Đội trưởng đội danh dự chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đến thăm Bulgaria. Trong không khí trang nghiêm, đội quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Tổng thống Bulgaria và Tổng Bí thư Tô Lâm sau đó duyệt đội danh dự.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân ngày 23/10. Ảnh: TTXVN

Sau lễ đón, các lãnh đạo đặt vòng hoa tưởng nhớ các chiến sĩ vô danh tại Tượng đài Chiến sĩ vô danh.

Việt Nam và Bulgaria thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 8/2/1950. Tổng kim ngạch thương mại năm 2024 đạt 263 triệu USD và trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 110 triệu USD.

Tính đến tháng 6/2025, Bulgaria có 14 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 31,32 triệu USD, đứng thứ 68 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Hiệp định hợp tác Khoa học và Công nghệ giữa hai nước được ký từ năm 1998, đến nay hai bên đã triển khai 19 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học. Hơn 1.200 người Việt Nam sinh sống tại Bulgaria.

Ngọc Ánh